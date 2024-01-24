إنفاق زوّار المرافق الترفيهية في الإمارات الأعلى إقليمياً

قال المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (إيابا) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيتر فان دير تشانس، إن «إنفاق الزوّار في المدن والمرافق الترفيهية بالإمارات، يُعدّ الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنسبة نمو تصل إلى 18% سنوياً حتى عام 2027».

وأضاف تشانس في تصريحات صحافية، أمس، على هامش «قمة التجارة في الشرق الأوسط 2024»، التي تستضيفها المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية، بالتعاون مع مجموعة «ميرال»، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، أن «الأرقام تشير إلى أن زوّار المدن والمرافق الترفيهية في الإمارات، أنفقوا أكثر من أربعة مليارات دولار (14.7 مليار درهم) خلال عام 2022 وحده، في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق نمواً ملموساً خلال العام الماضي، وفقا لإحصاءات أولية».

وذكر أن «إيابا»، افتتحت مكتباً إقليمياً لها في دبي خلال العام الجاري، نظراً إلى النشاط السياحي المتعاظم الآخذ في النمو بالدولة، وذلك بهدف دعم وجودها في الإمارات ومنطقة الخليج العربي ككل انطلاقاً من دبي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرال»، محمد عبدالله الزعابي، إن «جزيرة ياس سجلت خلال عام 2023 مستويات أداء مميزة، تُعدّ الأعلى في تاريخها من حيث عدد الزوّار ونسب إشغال الفنادق»، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الزيارات للجزيرة بنسبة 88% مقارنة بعام 2022، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 80% في المتوسط، في حين شهد فصل الصيف زيادة زيارات المدن الترفيهية بنسبة 85%، تزامنا مع وصول متوسط الإشغال الفندقي إلى 90%.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ميرال إكسبيرينسز»، جوليان كوفمان، في تصريحات صحافية إن «جزيرة ياس تشهد تطوراً كبيراً ومشروعات وتوسعات عديدة خلال الفترة الحالية، حيث تم البدء في توسعة (ياس وترورلد) العام الماضي، بحيث تشمل زيادة في مرافقها بنسبة 20% على أن تنتهي التوسعة العام المقبل».

وأضاف أنه «تم إنجاز 80% من الأعمال الإنشائية لمشروع (تيم لاب فينومينا أبوظبي) بالمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات».