95 شركة طيران في «دبي الدولي» تشغّل رحلات إلى 250 وجهة

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر وصل إلى 250 وجهة في 104 دول بقارات العالم الست، وذلك اعتباراً من بداية يناير الجاري في وقت تعمل فيه بالمطار حالياً 95 شركة طيران دولية.

ووفقاً للبيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن هناك ارتفاعاً متواصلاً في شبكة الربط الدولية في أكبر محور للنقل الجوي بالعالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

وكان المطار يخدم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 229 وجهة من خلال 88 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

واستعاد مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من عام 2023 كامل وجهاته، وتخطى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بالنسبة لشبكة الربط مع دول العالم، فضلاً عن عدد شركات الطيران.

وشغّلت سبع شركات طيران دولية رحلاتها إلى تسع وجهات مختلفة، تزامناً مع زيادة نشاط حركة السفر خلال موسم الشتاء الحالي المتوقع أن يكون الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي في نهاية العام الماضي، أنه من المتوقع أن تعزز الخدمات الجديدة زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لتصل إلى 4400 رحلة باتجاه واحد، وبنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بموسم الشتاء السابق.

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً مستمراً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين اللتين تستحوذان على الجزء الأكبر من الرحلات الجوية والوجهات، وتتخذان من «دبي الدولي» مركزاً لعملياتهما.

وفي يناير الجاري أزاح مطار دبي الدولي نظيره الأميركي «هارتسفيلد أتلانتا» من صدارة أكبر مطارات العالم في مؤشر إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، وذلك للمرة الأولى، مسجلاً أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة خلال يناير الجاري (10 ملايين مقعد في الاتجاهين)، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

64.5 مليون مسافر

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 39.3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وأعلى بنسبة 1% عن عام 2019 (فترة ما قبل الجائحة)، فيما أصبح الربع الثالث من العام الماضي الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، إذ تعامل المطار مع أكثر من 249 ألف مسافر يومياً، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.63 ملايين مسافر.

• مطار دبي استعاد كامل وجهاته خلال الربع الأول من 2023، وتخطى مستويات ما قبل الجائحة.