معدل التضخم في دبي يسجل 3.33% خلال 2023

أفادت بيانات حديثة لمركز دبي للإحصاء، بأن معدل التضخم في دبي وصل إلى 3.33% خلال العام الماضي، وذلك مقارنة بمؤشر سنوي نسبته 4.67% خلال عام 2022.

وأشارت البيانات التي أصدرها المركز أمس، وحصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، إلى أن، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي، قد بلغ خلال العام الماضي إلى 108.15 نقطة، فيما وصل خلال شهر ديسمبر إلى 110.20 نقطة، وذلك بالمقارنة مع 109.58 نقطة في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي وصلت إلى 3.27% خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت بيانات مركز دبي للإحصاء، أن معدلات التضخم على أساس شهري، ارتفعت بنسبة 0.56% خلال ديسمبر الماضي، فيما سجلت 7 مجموعات إنفاق وخدمات ارتفاعا في أسعارها، شملت الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 8.07%، المطاعم والفنادق بنسبة 1.50%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة بنسبة 0.54%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.50%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها، بنسبة 0.18%، النقل بنسبة 0.41%، و المعلومات والاتصالات بنسبة 0.04%.

وتراجعت معدلات الأسعار على أساس شهري في مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.16%، بينما استقرت في 5 مجموعات إنفاق وخدمات أخرى، أبرزها: التبغ، الملابس وملبوسات القدم، الصحة، التعليم، التأمين والخدمات المالية.