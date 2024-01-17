"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" يكشف عن قائمة ضيوفه من المستثمرين والمؤثرين وصنّاع التغيير

يستضيف "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024"، الذي ينظمه "مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع) يومي 3 و4 فبراير 2024، نخبة من كبار المتحدثين والمبتكرين والقياديين، ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، الذين أسهموا في تشكيل مجموعة متنوعة من القطاعات في مجالات تخصصاتهم، وأثمرت رحلاتهم الريادية بإطلاق علاماتهم التجارية العالمية، وتكللت رحلاتهم الإعلامية بالوصول إلى ملايين الأشخاص.

ويحرص المهرجان على استضافة الرواد الذين أحدثوا أثراً إيجابياً مستداماً في العالم، لتقديم خطة واضحة لنجاح الشركات الناشئة الطموحة، وضمان إلهام حضور المهرجان وتثقيفهم وتمكينهم، لمساعدتهم على الانطلاق والنمو في رحلاتهم الريادية.

التحول الرقمي

يشغل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر منصب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويجسد منصبه رئيساً للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية مهاراته القيادية العالمية لمجتمع الألعاب الإلكترونية، وتتضمن مبادراته المؤثرة "ألعاب بلا حدود"، وجمع 40 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة، وتنظيم أكبر مهرجان سنوي للألعاب في العالم "جيمرز8" (Gamers8) في العاصمة السعودية الرياض، وأسهمت الأدوار والمناصب المتعددة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل ومبادراته الاستراتيجية بإلهام جيل جديد من رواد الأعمال، ما جعله شخصية بارزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ستيفن بارتليت

ويجلب ستيفن بارتليت، مؤسس "سوشيال تشين" (Social Chain) ومقدم أكبر بودكاست في أوروبا "مذكرات رئيس تنفيذي"، (The Diary of a CEO) الروح الريادية الحيوية إلى "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024"، ويعد بارتليت أصغر مشارك في برنامج "دراغون دن" (Dragon Den) على قناة "بي بي سي"، وشخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعكس منهجه المتعدد الأوجه التزامه بتشكيل مستقبل الابتكار الرقمي، وإحداث التأثير الإيجابي من خلال قنواته.

كريس بارتون

يعتبر كريس بارتون، مؤسس وصانع تطبيق "شازام" (Shazam)، من أبرز رواد الابتكار في صناعة التكنولوجيا، إذ تم تنزيل تطبيق "شازام" أكثر من ملياري مرة، محدثاً ثورة في التعرف على الموسيقى وممهداً الطريق أمام استفادة المستهلك من مجال الذكاء الاصطناعي، ويشارك بارتون منهجه في التفكير الذي "يبدأ من الصفر" مع جمهور المهرجان، مشجعاً الحضور على عدم التسليم بالفرضيات السائدة وتحدي مظاهر الحكمة التقليدية.

رائدة التحول الرقمي

تمتلك الدكتورة عائشة بن بشر، خبيرة التحول الرقمي العالمية، تجربة عملية تتجاوز 27 عاماً في تنفيذ المبادرات المؤثرة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحوكمة القطاع العام، وأسهمت مهاراتها القيادية في "هيئة دبي الذكية" وجهودها في دمج التحول الرقمي مع نماذج الحوكمة في تعزيز مكانتها الريادية في هذا المجال.

مؤثرو الإعلام والفنون والثقافة

قدمت الممثلة والمخرجة نادين لبكي، الحاصلة على عدة جوائز عربية ودولية، مساهمات مهمة في صناعة السينما، حيث حصل عدد من أفلامها مثل "كراميل" و"كفر ناحوم" على إشادات عالمية وفازت بـ"جائزة لجنة التحكيم" في "مهرجان كان السينمائي" لعام 2018.

ويشارك جو حطاب، مخرج أفلام وثائقية وأشهر صانع محتوى عربي على منصة "يوتيوب"، تجارب تصوير الرحلات مع جمهور المهرجان، وتوفر أفلامه التي جذبت أكثر من 11 مليون و900 ألف مشترك على منصة "يوتيوب" وحدها، وجهة نظر فريدة حول السفر والرحلات العالمية والقضايا الثقافية المرتبطة بها.

ويمتلك حسن "أبوفلة" سليمان، صانع المحتوى الذي يحظى بمتابعة 35 مليون مشترك وحقق أكثر من 700 مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب"، مكانة رائدة في ثقافة الألعاب الإلكترونية الإقليمية، وحقق إنجازاته في "سجل غينيس للأرقام القياسية" للبث المباشر لمدة 268 ساعة وتسجيل أكبر عدد للمشاهدين لبث مباشر يهدف إلى جمع التبرعات الخيرية على منصة "يوتيوب"، إذ تؤكد هذه الإنجازات تأثيره الإيجابي الكبير في دعم القضايا الإنسانية.

قادة أعمال ومبتكرون واعدون

ووصل عبدالله أبوشيخة، المدير التنفيذي لـ"بوتيم" (Botim)، إلى قائمة أكثر الشباب إبداعاً وابتكاراً تحت سن الثلاثين (30under30) لعام 2023 في مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، إذ أحدث ثورة في تكنولوجيا الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصبح تطبيقه "بوتيم" عنصراً أساسياً في مجال الاتصال الرقمي، مجسداً موهبته في الحلول المبتكرة في ريادة الأعمال التكنولوجية.

كما يشارك في المهرجان، عبدالعزيز باسم اللوغاني، المؤسس والمدير الشريك لـ"فيث كابيتال" (Faith Capital) وهي شركة لرأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فلاورد" (Floward)، وهي منصة رقمية لتنسيق الورود والهدايا في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، أغلقت جولتها الاستثمارية قبل الطرح العام الأولي Series C بقيمة 156 مليون دولار.

وتشارك جيسي إنشوبيه، المعروفة بـ"غلوكوز غوديس"، خبيرة الكيمياء الحيوية ومؤلفة أكثر الكتب مبيعاً، خبراتها مع جمهور المهرجان، وتستكشف أهمية توازن نسبة السكر في الدم ودوره الأساسي في الحياة الصحية، كما تقدم نصائح وإرشادات لتعزيز الصحة الجسدية والعقلية.

وتشارك لانا نحوي، المدربة المتخصصة بتمكين المرأة، منهجها الفريد مع جمهور المهرجان، لا سيما في توجيه النساء خلال المراحل والتحولات الجذرية التي تطرأ على حياتهن، عن طريق استخدام تقنيات خاصة لتعزيز التمكين الذاتي والمرونة والقدرة على التغلب على التحديات ومواكبة التغيرات، وتعزيز السعادة والطاقة الإيجابية والحيوية.

وتقود موزة العبار، مؤسسة "أناذر" (Another) والشريكة المؤسسة لـ"مشاريع العبار"، عملية خلق تجارب أسلوب حياة فريدة في قطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة، حيث تعيد "أناذر" و"مشاريع العبار" تعريف المفاهيم التجريبية في دبي والشارقة وأبوظبي.

وتقدم الشيف آمنة الهاشمي، مؤسسة "ميتس آند تريز" (Mitts & Trays) مزيجاً من تقنيات الطهي والممارسات الحديثة، ويشكل تحولها من البحث الإعلامي إلى ريادة الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات انعكاساً لالتزامها بالجودة، وتجارب تناول الطعام العائلية، وتمتلك الشيف المعتمدة آمنة الهاشمي شغفاً بالتعليم وإلهام شباب دولة الإمارات العربية المتحدة في فنون الطهي.