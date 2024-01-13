اطلاق مشروع "أكسفورد 10" في دبي باستثمارات 415 مليون درهم

أعلنت "إيمان للتطوير العقاري" Iman Developers، ومقرها دبي، عن وضع حجر الأساس لـ "أكسفورد 10"، أحدث مشاريعها المرموقة الذي تبلغ قيمته 415 مليون درهم. وبموقعه في مجتمع دائرة قرية جميرا النابض بالحياة، يدمج مشروع "أكسفورد 10" بسلاسة مفهوم العيش العصري مع البيئة الطبيعية المحيطة، وذلك من خلال تبني تصميم مستوحى من نمط "زين - Zen الياباني".

وشهد حفل وضع حجر الأساس حضور أعضاء الإدارة العليا في شركة "إيمان للتطوير العقاري"، إلى جانب مالكي المنازل، والمهندسين المعماريين والمقاولين، إضافة إلى عدد من المستثمرين، والعملاء والشركاء.

وقال اسماعيل مارفاني، العضو المنتدب لدى شركة "إيمان للتطوير العقاري"، إن وضع حجر الأساس لمشروع أكسفورد 10 يؤكد التزامنا الراسخ بخلق بيئات معيشة مستدامة ومتناغمة. لقد حرصنا على دمج التصميم البيوفيلي المستوحى من نمط Zen الياباني في هذا المشروع بإتقان".

ويضم "أكسفورد 10" ما مجموعه 430 وحدة سكنية، كما يوفر مجموعة متنوعة من مساحات المعيشة، بما في ذلك استوديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نومً.