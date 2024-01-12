9 إرشادات ونصائح قبل شراء سيارة كهربائية

أفاد خبيران في تجارة وتوريد السيارات بأن هناك عدداً من الأمور التي يجب مراعاتها عند شراء سيارة كهربائية، بحيث يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها كدليل لشراء تلك السيارات.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق المحلية تشهد طلباً كبيراً على شراء السيارات الكهربائية مع طرح طرز جديدة منها، ما يستدعي ضرورة مراعاة المستهلكين لبعض الإرشادات والنصائح المهمة قبل الشراء، مشيرين إلى أهمية معرفة سعة المركبة، والمدى الذي تقطعه السيارة بعد الشحن بشكل كامل، وفقاً لأنماط الاستخدام المعتادة، إضافة إلى تحديد النطاق السعري، والحصول على فترات ضمان طويلة وخدمة مناسبة، فضلاً عن معرفة كل ما يتعلق بالشحن، ومتطلبات التسجيل المحلي في حال الاستيراد المباشر للسيارة.

نشاط كبير

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو» لتوريد السيارات، بلال نصر: «مع النشاط الكبير الذي يشهده قطاع السيارات الكهربائية الذي يعد حديثاً بالنسبة لعدد من المستهلكين، فمن المهم معرفة بعض الأمور التي يجب أن تؤخذ في الحسبان كنصائح وإرشادات ودليل أساسي عند التفكير في شراء سيارة كهربائية تناسب احتياجات المستهلك وفقاً لأنماط الاستخدام».

وأضاف أن من أولى تلك النصائح والأمور التي يجب مراعاتها، معرفة مدى سير السيارة عقب شحنها، أو المسافة التي تقطعها السيارة عند شحنها مرة واحدة بشكل كامل، وتحديد مدى ملاءمة ذلك مع نمط الاستخدام اليومي للمستهلك.

وأوضح أن المستهلكين الذين يستخدمون السيارات بشكل يومي داخل المدينة تختلف متطلباتهم عن المستهلكين المرتبطين برحلات عمل معتادة، والسفر مسافات طويلة، ربما بسبب ظروف عملهم أو معيشتهم.

وبيّن أن المعدل المتوسط الشائع لمدى سير المركبات الكهربائية عقب الشحن الكامل يقدر بنحو 500 كيلومتر، فيما يوجد بعض السيارات التي تصل قدرة سيرها إلى 300 كيلومتر، بينما البعض الآخر يصل المدى فيها إلى مسافات تتجاوز 800 كيلومتر.

البطارية

وأفاد نصر بأن من المهم أيضاً قبل شراء سيارة كهربائية، مراعاة الحصول على البيانات اللازمة المتعلقة بسنوات الضمان أو الخدمة والصيانة للمركبة، ومقارنتها مع الطرز المتاحة، ومعرفة كلفة الصيانة بعد الاستخدام، مشيراً إلى أن معظم فترات ضمان السيارات الكهربائية في الدولة طويلة، مع وصولها إلى ثمانية أعوام لعدد من الطرز، بما يتيح ضماناً مناسباً للبطاريات، بحيث كلما تم الحصول على فترات ضمان وخدمة أطول كان هذا من المميزات الإضافية للشراء.

واعتبر نصر أن من الإرشادات المهمة أيضاً قبل الشراء تحديد الميزانية لتضييق نطاق البحث عن السيارة المناسبة، والعلامة التجارية التي تناسب الميزانية في ذلك النطاق السعري المحدد.

كما اعتبر أن معرفة سعة السيارة وعدد الركاب، وفقاً للاحتياجات الأساسية عند الاستخدام، تعد من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها قبل الشراء، حتى لا يتم شراء سيارة لا تتناسب مع الاستخدام المعتاد لأفراد الأسرة.

الشواحن

ولفت نصر إلى ضرورة الوعي بمعرفة مواقع الشواحن الكهربائية القريبة من المنزل والعمل، ومدى إمكانية توافر شواحن كهربائية في مواقع السكن من فلل أو مجمعات سكنية، إضافة إلى ضرورة معرفة نوع الشاحن في السيارة، وأجهزة الشحن المتوافقة معها في الدولة، فضلاً عن معرفة الفترة اللازمة لشحن البطارية بالكامل، ومدى توافر الشحن السريع.

وأوضح أن من المهم عند التفكير في الاستيراد المباشر لسيارة كهربائية، التأكد من أن السيارة مناسبة في ما يتعلق بالمناخ المحلي، أو مطابقة للمواصفات الخليجية، وعدم وجود ما يعوق التسجيل لاستخدامها في السوق المحلية.

طرز جديدة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة «كارس 24» لتوريد وتجارة السيارات، إبهيناف جوبتا، إن السيارات الكهربائية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق المحلية، مع التوسع بإطلاق طرز جديدة منها بشكل مستمر، الأمر الذي يتطلب مراعاة عدد من الأمور عند الشراء للحصول على سيارة مناسبة. وأكد أن المقارنة السوقية الموسعة مهمة قبل شراء سيارات كهربائية، وذلك من حيث المواصفات والميزات، إضافة إلى معرفة القدرة على إمكانية إعادة البيع بالنسبة للمتعاملين الذين يفضلون تغيير السيارات بشكل شبه دائم.

واتفق مع نصر في أن تحديد نطاق السعر قبل الشراء، ومدى مسافة السير عند الشحن، والشراء لمركبات تتناسب مع متطلبات التسجيل بالسوق المحلية، تعد من الأمور الأساسية كدليل للشراء.

مبيعات متوقعة

كشفت دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة «ستاتيستا» الدولية للدراسات السوقية، أن من المتوقع أن تصل قيمة مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الإماراتية إلى 270.3 مليون دولار (نحو 992 مليون درهم) خلال العام الجاري، بحسب المؤشرات السوقية، مقارنة بمبيعات وصلت إلى نحو 249 مليون دولار (914 مليون درهم) العام الماضي.

النصائح الـ9

معرفة مدى السير بعد الشحن.

سعة المركبة.

تحديد النطاق السعري.

إجراء مقارنة سوقية.

معرفة الضمان والخدمة.

معرفة مواقع الشحن.

الانتباه لنوع الشاحن.

ملاءمة متطلبات التسجيل المحلي.

إمكانية إعادة البيع.