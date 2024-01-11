سوق أبوظبي: ارتفاع ملكية الأجانب بأسهم الشركات المدرجة 35% خلال 2023

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة بنسبة 35% في عام 2023، ما يعكس جاذبية هذه الشركات والاقتصاد الحيوي لأبوظبي بشكل عام.

كما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة بنسبة 13% في القيمة السوقية لتصل إلى 817 مليار دولار مع نهاية 2023.

كما زاد عدد المستثمرين المؤسسين الذين انضموا للسوق بنسبة 10% في العام الماضي، وارتفع عدد المستثمرين الذين يتداولون بنحو 37%.

وفي العام الماضي استقبل 6 اكتتابات عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليار دولار (21 مليار درهم) في عام 2023، وتم تصنيف 3 منها ضمن قائمة أكبر 20 اكتتابًا عامًا أولياً على مستوى العالم.

واقتنص سوق أبوظبي 50% من عائدات الاكتتاب العام في الشرق الأوسط خلال العام الماضي.

ولفت السوق إلى أنه عقد شراكة في العام الماضي مع بنك HSBC الشرق الأوسط بهدف تقديم الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت.

ويأتي ذلك إلى جانب التعاون مع شبكة ICE، العالمية لتوفير الوصول الفوري إلى السوق للمستثمرين المؤسساتيين العالميين في مبادرة هي الأولى من نوعها لسوق مالي في الشرق الأوسط

وذكر السوق أن من بين الإنجازات في العام الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك لتمكين الإدراج المزدوج للشركات في كلا السوقين، وإطلاق مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة" لتعزيز النمو وممارسات الأعمال المستدامة بين الشركات المدرجة في السوق.

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية انه يهدف في عام 2024، إلى تمكين المستثمرين بفرص جديدة للاستثمار ودعمهم خلال رحلتهم الاستثمارية، وتعزيز الالتزام بأجندة التنويع الاقتصادي والاستدامة في أبوظبي، والارتقاء بالأداء لمستويات أعلى.