البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.7% في 2024

توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.7% في 2024، وإلى 3.8% في 2025.

وقال البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس، إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024، و3.8% في 2025، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصادات الخليجية يدعم خلال العام الماضي بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي.

وذكر التقرير، أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطأ ليصل إلى 1.9% في عام 2023.

وتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025.

وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، ما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، متوقعاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.2% هذا العام، و3.7% في 2025.

ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% هذا العام، ترتفع إلى 4.2% في العام المقبل، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.6% بنهاية العام الجاري، ترتفع إلى 2.7% في العام المقبل، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% في 2024 و3.2% في 2025.

وتوقع التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام، ترتفع إلى 3.1% في العام المقبل، فيما قدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.7% في 2024 و2.9% في 2025.