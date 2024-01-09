«كهرباء دبي» تعتمد آليات مبتكرة للتواصل مع المتعاملين

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة حل ملاحظات المتعاملين بلغت 100% خلال عام 2023، حيث تعتمد الهيئة، آليات متكاملة ومبتكرة، لتحديد وفهم احتياجات المتعاملين من خلال قنوات ووسائل متطورة وفاعلة للتواصل مع المعنيين، للاستماع إلى ملاحظاتهم وأفكارهم، وترجمتها إلى خدمات ومبادرات، تتوافق مع احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم. وترحب الهيئة باقتراحات وملاحظات المتعاملين، وتتعامل معها بسرعة وكفاءة، لإيجاد الحلول المناسبة التي تحقق سعادتهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، أطلقنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام، لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام. ونعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتنا وتوفيرها عبر قنوات رقمية ومبتكرة متاحة في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر وقت وجهد المتعاملين، ويحقق سعادتهم، كما نعتبر آراء وملاحظات المتعاملين أدوات ضرورية لعملية التطوير والتحسين المستمر لخدماتنا، وتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

وخلال عام 2023، وصل مستوى جودة الخدمة في مركز اتصال هيئة كهرباء ومياه دبي (مركز رعاية المتعاملين) إلى 96.72%، وبلغ معدل سرعة الرد على المكالمات 13 ثانية فقط. ويمكن للمتعاملين التواصل مع الهيئة عبر مجموعة من قنوات الاتصال، التي تشمل المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، والمحادثات المرئية والنصية.

ويوفر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية، خيارات الخدمة الذاتية، ما يمكّن المتعاملين من الحصول على مجموعة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية على مدار الساعة.