«حرة الحمرية» تستقطب «إيكيجاي ستيل» باستثمارات 30 مليون درهم

أعلنت شركة «إيكيجاي ستيل»، اتخاذها المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة مركزاً لنشاطها، من خلال إنشاء مصنع باستثمارات أولية تبلغ 30 مليون درهم، على مساحة تبلغ 548 ألف قدم مربع وبطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، على أن يبدأ التصنيع في شهر مارس 2024 وذلك في خطوة تعكس جهود هيئة «المنطقة» لتعزيز مكانتها المتنامية كوجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمارات النوعية وشركات الفولاذ والصلب على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة والمنطقة الحرة وقعها كل من مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، سعود سالم المزروعي، ورئيس مجلس إدارة «إيكيجاي ستيل»، راجيندران بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي المصنع الجديد كجزء من خطة طويلة الأمد تعتمدها شركة «إيكيجاي ستيل» لاستهداف العملاء والموردين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية خاصة أن المصنع مزود بأحدث الحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب والفولاذ.

وأكد سعود سالم المزروعي، أن اختيار شركة «إيكيجاي ستيل» المنطقة الحرة بالحمرية مركزاً لنشاطها يمثل إضافة نوعية لسلسلة الاستثمارات الكبرى التي نجحت المنطقة في استقطابها انطلاقاً من حرصها على العمل وفق الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببذل أقصى الجهود لدعم خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية لإطلاق المشاريع الصناعية وبوابة للتوريد الصناعي إلى أسواق المنطقة.