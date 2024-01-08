«غرفة عجمان»: 84 قضية وساطة تجارية في 2023

وصل إجمالي قضايا الوساطة التجارية في غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال عام 2023 إلى 84 قضية وساطة، تم الانتهاء من 93% منها، مع استمرار الفصل في ست قضايا من إجمالي عدد القضايا.

وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، عائشة النعيمي، إن خدمة الوساطة التجارية من الخدمات القانونية الرئيسة التي توفرها الغرفة لأصحاب الأعمال، بهدف تقديم خدمة قانونية مستدامة لحل النزاعات التجارية بطريقة ودية، وبواسطة خبراء ومستشارين قانونيين.

وأفادت النعيمي بأن غرفة تجارة وصناعة عجمان حريصة على تنفيذ خطة سنوية لنشر الوعي القانوني بين أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع، مشيرة إلى تنظيم الغرفة لأكثر من ثماني ندوات قانونية متخصصة، ركزت خلالها على التوعية بضريبة الشركات، والتعريف بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل والعلامات التجارية والأطر المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وبيّنت النعيمي أن «مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري» التابع لـ«غرفة عجمان» يضم أكثر من 20 خبيراً ومحكّماً، ويقدم مجموعة من الخدمات الرئيسة، منها: «طلب خدمة تحكيم»، «طلب خدمة توفيق»، «طلب تسجيل خبير»، «طلب تسجيل مُحكم».

وأكدت أن المركز يسعى إلى توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات بسهولة ويسر، وبأقل التكاليف، فضلاً عن توسيع دائرة شراكاته لإعداد نخبة من المحكمين في مجال التحكيم الدولي، ونشر ثقافة التحكيم بين القانونيين ورجال الأعمال.

وأوضحت مدير إدارة الشؤون القانونية أن «غرفة عجمان» تسعى إلى تطوير خدماتها القانونية، وتوفير بيئة عمل مشجعة لنمو واستدامة الأعمال، وتوفير خدمات استباقية مبتكرة تدعم حماية المصالح التجارية والصناعية.