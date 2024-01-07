«غرفة عجمان»: 84 قضية وساطة تجارية في 2023

وصل إجمالي قضايا الوساطة التجارية في غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال العام 2023 إلى 84 قضية وساطة، تم الانتهاء من 93% منها، مع استمرار الفصل في ست قضايا من إجمالي عدد القضايا. وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، عائشة النعيمي، إن خدمة الوساطة التجارية من الخدمات القانونية الرئيسية التي توفرها الغرفة لأصحاب الاعمال بشكل عام، بهدف تقديم خدمة قانونية مستدامة لحل النزاعات التجارية بطريقة ودية، وبواسطة نخبة من الخبراء والمستشارين القانونين.

وأفادت النعيمي أن غرفة تجارة وصناعة عجمان حريصة على تنفيذ خطة سنوية لنشر الوعي القانوني بين أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع، مشيرة إلى تنظيم الغرفة لأكثر من ثماني ندوات قانونية متخصصة ضمن سلسلة الندوات القانونية خلال العام الماضي، ركزت خلالها على التوعية بضريبة الشركات، والتعريف بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل والعلامات التجارية والأطر المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركاء غرفة عجمان من الجهات الحكومية والخاصة.

وبينت النعيمي أن «مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري» التابع لـ«غرفة عجمان» يضم أكثر من 20 خبيراً ومحكّماً، ويقدم مجموعة من الخدمات الرئيسية منها: «طلب خدمة تحكيم»، «طلب خدمة توفيق»، «طلب تسجيل خبير»، «طلب تسجيل مُحكم».

وأكدت أن المركز يسعى إلى توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف، فضلاً عن توسيع دائرة شراكاته مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، لإعداد نخبة من المحكمين في مجال التحكيم الدولي، ونشر ثقافة التحكيم بين القانونين ورجال الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة.

وأوضحت مدير إدارة الشؤون القانونية أن «غرفة عجمان» تسعى بشكل دائم إلى تطوير خدماتها القانونية وتوفير بيئة عمل مشجعة لنمو واستدامة الاعمال، وتوفير خدمات استباقية مبتكرة تدعم حماية المصالح التجارية والصناعية، وتمكن القطاعات المختلفة من مواكبة الأطر القانونية ومتابعة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.