«اقتصادية رأس الخيمة» تقدم خدماتها عبر مكاتب «بريد الإمارات»

وقعت شركة «بريد الإمارات» اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بهدف تقديم خدمات الدائرة عبر شبكة مكاتب «بريد الإمارات» في الإمارة، في خطوة تساعد على تبسيط وتسريع إجراءات الأعمال في الإمارة، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المستثمرون ورجال الأعمال في رأس الخيمة من الحصول على الخدمات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية، المتمثلة في: خدمات الترخيص التجاري، التصاريح التجارية، وحجز الأسماء التجارية، وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر عبر مكاتب «بريد الإمارات» المنتشرة في الإمارة، والحصول على الوثائق اللازمة بسهولة وسرعة. ويسهم ذلك في توفير وقت وجهد المستفيدين. وأفاد بيان صادر، أمس، بأن كلاً من الرئيس التنفيذي لمجموعة «بريد الإمارات»، عبدالله محمد الأشرم، والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، عبدالرحمن الشايب النقبي، وقّعا الاتفاقية في مقر الدائرة بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من الجهتين.

وقال الأشرم: «يتماشى توقيع هذه الاتفاقية مع رؤية (بريد الإمارات) المتمثلة في ربط المجتمعات والمؤسسات، من خلال الحلول الذكية والموثوقة، متخطية بذلك حدود تقديم الخدمات البريدية والتوصيل التقليدية».

من جانبه، قال النقبي: «إن الشراكة الجديدة التي بدأت بين الدائرة وبين (بريد الإمارات) تُعدّ ضمن حزمة من مبادرات الدائرة لدعم قطاع الأعمال، وتوفير قنوات خدمة جديدة عبر توفير خدمات الدائرة في المكاتب التابعة لـ(بريد الإمارات) في رأس الخيمة».