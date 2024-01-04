«طيران الإمارات» تضيف 3 رحلات أسبوعياً إلى سيؤول

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تعزيز عملياتها إلى العاصمة الكورية سيؤول، بإضافة ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 فبراير المقبل، ليصل بذلك عدد رحلاتها إلى سيؤول إلى 10 رحلات في الأسبوع.

وأفادت «طيران الإمارات» بأن الرحلات الجديدة ستعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة بطائرات «بوينغ 777-300ER»، إذ تغادر الرحلة «ئي كيه 324» دبي في الساعة 4:45 صباحاً وتصل إلى سيؤول في الساعة 6:05 مساءً. أما رحلة العودة «ئي كيه 325» فتقلع من سيؤول في الساعة 11 ليلاً وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 من صباح اليوم التالي.

وبحسب «طران الإمارات»، ستتعزز الطاقة الاستيعابية بين دبي وسيؤول بأكثر من 1000 مقعد إضافي، ما يخدم الطلب المتنامي على السفر الدولي إلى واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في جنوب شرق آسيا، ويدعم حركة السياحة من كوريا وإليها.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها اختارت توقيت الرحلات الجديدة بعناية لتعزيز اتصال المسافرين بين كوريا وشبكتها الواسعة في أوروبا التي تغطي 38 وجهة، ما يلبي احتياجات السفر للمتعاملين بصورة أفضل.

وكانت «طيران الإمارات» أطلقت خدمتها إلى سيؤول في عام 2005، وتشغل حالياً رحلة يومية بطائرة «إيرباص A380» من دبي. ومع إضافة الرحلات الثلاث في فبراير المقبل، ستخدم الناقلة سيؤول بـ10 رحلات أسبوعياً بطائراتها الحديثة من طراز «إيرباص A380»، و«بوينغ 777-300ER»، ما يضمن مزيداً من المرونة والخيارات للمتعاملين معها من دبي وإليها، وكذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تزيد على 130 مدينة.