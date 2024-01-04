طيران الإمارات تعزز خدمتها إلى سيول استجابة للطلب المتنامي

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تعزيز عملياتها إلى سيول بإضافة ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 فبراير (شباط) 2024. وبذلك يصل عدد رحلاتها إلى العاصمة الكورية إلى 10 في الأسبوع.

وسوف تعمل الرحلات الجديدة "ئي كيه 324/ 325" أيام الاثنين والأربعاء والجمعة بطائرات البوينج 777-300ER. وتغادر الرحلة "ئي كيه 324" دبي في الساعة 4:45 صباحاً وتصل إلى سيول في الساعة 6:05 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 325" فتقلع من سيول في الساعة 11 ليلاً وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 من صباح اليوم التالي.

وسوف تتعزز الطاقة الاستيعابية بين دبي وسيول بأكثر من 1000 مقعد إضافي، ما يخدم الطلب المتنامي على السفر الدولي إلى واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في جنوب شرق آسيا، ويدعم حركة السياحة من وإلى كوريا. واختارت طيران الإمارات توقيت الرحلات الجديدة بعناية لتعزيز اتصال المسافرين بين كوريا وشبكة طيران الإمارات الواسعة في أوروبا التي تغطي 38 وجهة، ما يلبي احتياجات السفر لعملائها بصورة لأفضل.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى سيول في عام 2005، وتشغل حالياً رحلة يومية بطائرة A380 من دبي. ومع إضافة الرحلات الثلاث في فبراير، ستخدم الناقلة سيول بعشر رحلات أسبوعياً بطائراتها الحديثة الإيرباص A380 والبوينج 777-300ER، مما يضمن مزيداً من المرونة والخيارات لعملائها من وإلى دبي، وكذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تزيد على 130 مدينة.

ويستمتع المسافرون مع طيران الإمارات بأفضل تجربة في الأجواء بوجبات متميزة، وقوائم من عدة أطباق مستوحاة إقليمياً من إعداد فريق طهاة الإمارات الحائزين جوائز، تكملها تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يمكن للعملاء الجلوس والاسترخاء في مقاعدهم والاختيار من محتوى عالمي متنوع عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، والذي يوفر ما يصل إلى 6500 تعرض الأفلام والمسلسلات والموسيقى والبودكاست، بما في ذلك أفلامٌ كوريةٌ الكورية وبرامج تلفزيونية وموسيقى كورية.