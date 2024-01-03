«2 بوينت زيرو» شركة قابضة من الجيل القادم بأصول 100 مليار درهم

أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس، عن خطوة مهمة، تتمثل في موافقة مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة على بدء نقل «2 بوينت زيرو»، وهي الجيل التالي من الشركة القابضة ويضم العديد من الشركات المتنوّعة والديناميكية، إلى الشركة العالمية القابضة، إذ تضم عدداً من القطاعات، لدمج مجموعات أعمال من الكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة لتشكيل «2 بوينت زيرو»، التي تتمتع بحجم أصول كبير يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ100 مليار درهم، وسيتم الانتهاء من النقل بعد الحصول على كل الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقال سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «نفخر اليوم بالإعلان عن تأسيس شركة (2 بوينت زيرو)، وهي شركة قابضة من الجيل القادم وتُعد من روّاد التطور في عدد من القطاعات المتعددة. نستعد للمستقبل وكلنا ثقة بأن (2 بوينت زيرو) تلتزم بإحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي، إذ تؤكد جهودنا وعملنا في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على التزامنا بتطوير حلول تعيد تشكيل الصناعات مثل الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الموارد. رؤيتنا تتخطى الحدود، وتتمثل مهمتنا في بناء نظم بيئية مستدامة تمكن المجتمعات، وتعزز التميز في قطاع التكنولوجيا، وتضمن المرونة المالية».

وتتجاوز «2 بوينت زيرو»، كونها مجرد شركة قابضة، إذ تجسد رؤية تطمح للتقدم في مجموعة متنوّعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة، وعمليات رأس المال الاستثماري، وإدارة الائتمان والأصول، والخدمات المالية، بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والتأمين والخدمات المصرفية الاستثمارية، ووساطة الأوراق المالية والبحوث، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وإدارة المعادن والموارد، والنظم الإيكولوجية الرقمية والعملات المشفرة والتنقل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: «تكمن قوة (2 بوينت زيرو) في تنوعها والرؤية المشتركة، فضلاً عن التزامها الثابت بتحقيق التقدم والتطور، حيث يتيح نظامها البيئي المتقدم الذي يضم مجموعة مميزة من قادة قطاعات الأعمال المساهمة والعمل بشكل وقيمة فريدة، مستمدين قوتهم من الهدف المشترك. وتستعد (2 بوينت زيرو) من خلال توظيف خبراتنا ضمن هذه القطاعات، والعمل على نطاق غير مسبوق إلى إحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي».