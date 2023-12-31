673 مليون دولار استثمارات الهيئة العربية للاستثمار الزراعي بنهاية 2023

أفادت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بأن عدد الشركات التي تسهم فيها الهيئة بلغ 54 شركة بنهاية عام 2023، بإجمالي استثمارات نحو 673 مليون دولار أميركي (2.5 مليار درهم)، تنتج هذه الشركات سلعاً ومحاصيل لسد الفجوة الغذائية العربية، وتوفر أكثر من 127 ألف فرصة عمل. وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الرابع لعام 2023، الخميس الماضي، بالمكتب الإقليمي للهيئة بإمارة دبي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد بن عبيد المزروعي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات، من أهمها الموافقة على زيادة رأسمال بعض شركات الهيئة، وتأسيس شركة للنشاط الزراعي في الجزائر بالشراكة مع «سوناطراك».

واستحدثت الهيئة برنامجاً لتمويل صغار المزارعين والمنتجين، حيث اشتمل هذا البرنامج على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج في الوطن العربي 498 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة (2013-2022).

ويبلغ رأسمال الهيئة المصرح به 336 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار)، ويبلغ رأس المال المدفوع نحو 221.1 مليون دينار كويتي (722 مليون دولار)، والمقر الرئيس للهيئة في الخرطوم بجمهورية السودان، ولديها مكتب إقليمي في دبي. وتتوزّع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشروعات قيد التأسيس والتنفيذ على أربعة قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 49.5%، وقطاع الإنتاج الحيواني بنسبة 23.7%، وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 22.5%، وقطاع الخدمات الزراعية بنسبة 4.3%.