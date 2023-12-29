«دبي الرقمية»: اختلاس النظر إلى المعلومات في أجهزة الآخرين جريمة

حذّرت «دبي الرقمية» من أن أي ممارسة لاختلاس النظر (التلصص) على البيانات والمعلومات الموجودة في أجهزة الاتصال الخاصة بالآخرين، من هواتف وغيرها، تعد جريمة إلكترونية يحاسب عليها القانون.

ودعت «دبي الرقمية» عبر حسابها بصفحتها الرسمية على الإنترنت، إلى ضرورة زيادة وعي المستخدمين بمدى الحفاظ على خصوصية الآخرين، وعدم التلصص على أجهزة الهواتف الخاصة بهم، لاسيما مع كون الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات الأخرى، تتضمن حالياً العديد من البيانات الشخصية أو الرسمية أو تلك المتعلقة بالمعاملات البنكية.

وأكدت عبر رسالة توعوية، أن من الضروري أن يتسم المستخدمون للأجهزة بالحذر والوعي للحفاظ على الأجهزة واتخاذ الوسائل اللازمة لوضع إجراءات الخصوصية اللازمة، سواء بالنسبة لكلمات السر أو بصمة الدخول للهواتف الشخصية، وذلك لتجنب التعرض لأي اختراق للبيانات.