«دراغون أويل» تفتتح في تركمانستان أكبر مكتب إقليمي لها خارج الإمارات

افتتحت شركة «دراغون أويل» المتخصصة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، أكبر مكتب إقليمي لها خارج الدولة، في عشق أباد عاصمة تركمانستان، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«دراغون أويل»، علي راشد الجروان، والمدير العام لشركة «نابيكو»، ماكسات بيرلييف، ونائب سفير الدولة لدى تركمانستان، سليمان الزحمي، وكبار مسؤولي الشركات النفطية العاملة هناك.

ويمثل المكتب الجديد في تركمانستان خطوة مهمة للشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مثل دخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الانتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل، أو من خلال المشروعات الخاصة بالطاقات المتجددة.

وتستهدف «دراغون أويل» رفع إنتاجها البالغ حالياً 180 ألف برميل، إلى 250 ألف برميل يومياً في النموالطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، مع إيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل»، علي راشد الجروان: «افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج ثمار أكثر من 20 سنة من الوجود هنا، واليوم ندشن فصلاً جديداً من التعاون الجاد والمثمر بين بلدينا، وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا».

وأضاف الجروان: «تركمانستان من أقدم الدول التي اكتشف فيها النفط، فهي دولة غنية تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وهي وجهة مهمة في الصناعة النفطية، ونستهدف من خلال المكتب الجديد تعزيز التعاون، فضلاً عن أنه مثال حقيقي للصداقة القوية التي تجمع بين الإمارات وتركمانستان التي تسير بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار بفضل دعم قيادة البلدين».