13.9 مليار درهم دخل بنوك أبوظبي في الربع الثالث

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن مجموع دخل بنوك أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 13 ملياراً و970 مليون درهم، مقابل 11 ملياراً و44 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي 2022، بزيادة نحو ثلاثة مليارات درهم، بلغت نسبتها 26.5% تقريباً.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، بعنوان «إحصاءات البنوك الربع الثالث 2023»، أن صافي فوائد بنوك أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري، شاملة التجارية والإسلامية، بلغ سبعة مليارات و610 ملايين درهم، شكلت 54.5% من إجمالي دخل بنوك أبوظبي في الربع الثالث، مدفوعة بزيادة عمليات الاقتراض والارتفاع في سعر الفائدة، تلاها دخل البنوك من الاستثمار بقيمة مليارين و759 مليون درهم، ثم دخول من مصادر أخرى شكلت بقية الدخل، وقيمته ثلاثة مليارات و601 مليون درهم.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد العاملين في بنوك أبوظبي ارتفع خلال عام، حيث بلغ 11 ألفاً و703 موظفين في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 11 ألفاً و195 موظفاً بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 508 موظفين.

إلى ذلك، ذكر تقرير آخر لمركز إحصاء أبوظبي، صدر أمس، أن إجمالي تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية، خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، بلغ 260 مليار درهم تقريباً.

وأوضح التقرير أن تجارة أبوظبي غير النفطية، خلال نوفمبر الماضي وحده، بلغت نحو 23 مليار درهم، من بينها 11.9 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير، بينما بلغت قيمة الواردات 11.1 مليار درهم.