«سحب الفاتورة الرابحة» يقدم جوائز يومية

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق، انطلقت مع فرص ربح جوائز قيمة وهدايا عدة، من خلال سحب الفاتورة الرابحة. وأوضحت المؤسسة أن المتسوقين لديهم فرصة الفوز كل يوم في هذا السحب اليومي الاستثنائي حتى اليوم (25 ديسمبر)، عند إنفاق 300 درهم لدى 18 متجراً. وبحسب البيان، فإنه يمكن لحاملي فاتورة الشراء الفائزة، الحصول على ما يريدون، بدءاً من الأجهزة الإلكترونية الجديدة إلى الساعات الفاخرة وحتى المجوهرات في المتاجر المشاركة. وتتضمن الجوائز خلال العام، أجهزة «بلاي ستيشن» من الإصدار الخامس، وأدوات مطبخ، وقلائد ذهبية، ومفروشات فاخرة، وساعة «أبل»، وسواراً ذهبياً، وعطوراً فاخرة وغيرها.