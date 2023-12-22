الاتحاد العقارية تتفق على تسوية مديونية تصل إلى 875 مليون درهم

وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على الدخول باتفاقية تسوية مع أحد البنوك الوطنية لسداد مديونية الشركة وشركاتها التابعة بمبلغ ما بين 825 مليون درهم و875 مليون درهم .

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أنه يتم سداد مبلغ التسوية على أربع دفعات خلال مدة تسعة أشهر.

وذكر الإفصاح أن مجلس الإدارة وافق أيضاً خلال اجتماعه على الدخول باتفاقية مع أحد المطورين العقاريين الرئيسيين في دبي للحصول على موافقات لزيادة مساحة البناء الطابقية وتغيير شكل استعمال بعض الأراضي المملوكة للشركة وشركاتها التابعة والكائنة في منطقة الموتور سيتي.