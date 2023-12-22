دبي تجمع الخبراء وصُنّاع القرار لدعم «السياحة الميسّرة» يناير 2024

تنطلق في دبي، يومي 11 و12 يناير المقبل 2024، فعاليات الدورة الرابعة من «المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسّرة»، تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة.

الوجهة المفضلة

وأفاد بيان، أمس، أن دبي ودولة الإمارات حققت إنجازات عدة على طريق تعزيز صناعة السفر والسياحة الميسّرة، ضمن رؤيتها الهادفة لأن تصبح الوجهة المفضلة عالمياً للسياح من أصحاب الهمم، معتمدة على منظومة متكاملة من التشريعات والبنى التحتية المتطورة والخدمات المتميزة.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تواصل دبي جهودها ومبادراتها لجمع صنّاع القرار والخبراء في مجال (السياحة الميسّرة) تحت سقف واحد، لتشارك العقول، والتعرف إلى أفضل الممارسات، وإطلاع العالم على جهودها الاستثنائية، لدعم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمعين (المحلي والدولي)، وتسليط الضوء على إنجازات الإمارات دولةً رائدةً يحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة».

وأضاف سموّه: «تمضي دولة الإمارات على طريق أن تصبح أفضل وجهة في العالم في الخدمات السياحية، وأدعو إلى تضافر الجهود الدولية، لضمان توفير سياحة يسهل الوصول إليها بالنسبة لأكثر من مليار نسمة حول العالم».

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت عنوان: (لنجعل جميع المدن صديقة للسيّاح من أصحاب الهمم)، إلى ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية، خصوصاً في مجالات التنقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر.

كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها نحو 1.3 مليار نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، 50 مليوناً منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، أثناء تنقلهم كمقيمين أو زوار أو سياح في مدن العالم.

ويستضيف المؤتمر ضمن فعالياته، ورشة عمل ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بحضور مسؤولين ومعنيين من شركات الطيران والمطارات وإدارات شحن الأمتعة، لإطلاعهم على أحدث المتطلبات والمعايير المطبقة، لتوفير خدمات تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء السفر.

خبراء ومتحدثون

ويتحدث في المؤتمر الذي تنظمه سنوياً شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض في دبي، عدد من كبار المسؤولين والخبراء من جهات حكومية محلية ومنظمات عالمية.

وسيتطرق المتحدثون إلى تجربة بلدانهم ومؤسساتهم، وأفضل الممارسات المؤدية إلى «السياحة الميسّرة»، والبنى التحتية الصديقة والتسهيلات والخدمات المتنوعة في قطاعات مثل الضيافة والنقل والصحة والتأمين والتواصل، التي تراعي متطلبات مختلف شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التطرق لأبرز التحديات التي تواجه هؤلاء السياح حول العالم، والكشف عن الحلول والتشريعات، ونوعية الخدمات التي يحتاجون إليها.

السياحة الشاملة

من جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر، غسان سليمان: إن «صناعة السياحة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اعتماد مفهوم (السياحة الشاملة) التي تلبي تطلعات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ لحظة تفكيرهم بالانطلاق في رحلة سياحية، وحتى لحظة الوصول إلى الوجهة المقصودة والعودة منها، معتمدة في ذلك على تطبيق سلسلة من التشريعات ذات الصلة والحلول والتطبيقات الذكية والخدمات المتميزة في قطاعي المواصلات والضيافة والاتصال والكفاءات البشرية المؤهلة، من أجل مواصلة النمو ومضاعفة حجم هذه الصناعة في السنوات المقبلة».

وأكد أن «أصحاب المصلحة في سلسلة السفر والسياحة بحاجة إلى العمل معاً لإزالة العوائق التي تحول دون السفر، خصوصاً في ظل الدعم الدولي لحقوق هذه الشريحة بالتنقل السلس».