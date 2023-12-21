دبي تستعد لاستقبال 150 سفينة كبرى خلال الموسم السياحي البحري

أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنها تعمل من خلال إداراتها المعنية على تسهيل عملية دخول السفن السياحية من موانئ دبي وإليها، ترسيخاً لمكانة دبي مقصداً سياحياً عالمياً ووجهة بحرية متميزة، تضمن تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين وأفراد الطواقم البحرية على حد سواء، تزامناً مع انطلاق موسم الرحلات البحرية في إمارة دبي 2023-2024.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به، بالتعاون مع الجهات المختصة في دبي لتنظيم عملية دخول السفن السياحية إلى الإمارة، من خلال إجراءات سلسة ومرنة، إذ تحرص المؤسسة على تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال الموسم السياحي البحري الذي من المنتظر أن تستقبل دبي خلاله أكثر من 150 سفينة من السفن السياحية الكبرى، تحمل على متنها آلاف الزوار والضيوف من جميع أنحاء العالم.

موسم استثنائي

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليّم: «إن إدارة الأمن بالمؤسسة تعمل على تسهيل دخول السفن من موانئ دبي وإليها، بما يضمن سلامة الزوار والقائمين عليها»، مشيراً إلى أن «الأدوار والمسؤوليات المخولة لإدارة الأمن، تختلف بحسب أنواع السفن التي تدخل أو تخرج من الميناء، وهو ما يتطلب اتباع عدد من الإجراءات الأمنية واللوائح المحددة للميناء، وفقاً لطبيعة نشاط السفن».

وأكد حرص المؤسسة من خلال ذراعها الأمنية على تطبيق منظومة أمنية شاملة ومتكاملة تتوافق مع أفضل المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، لضمان الامتثال الصارم للوائح والأنظمة على متن السفينة، لافتاً إلى دور إدارة البيئة والصحة والسلامة في دائرة التخطيط والتطوير - (تراخيص)، في عمليات التفتيش التي تتم على متن السفن البحرية القادمة إلى دبي، والتحقق من امتثالها لمتطلبات السلامة، حيث تتولى الإدارة مسؤولية التحقق من سلامة المعدات ومياه الاتزان، وغيرها من المعايير البيئية والصحية على متن السفن، حفاظاً على البيئة البحرية بشكل خاص، وإمارة دبي بوجه عام، من أي مخلفات أو مخاطر صحية قد تدخل للدولة عبر المنافذ البحرية لإمارة دبي.

وأكد أن «وصول سفينة (ريزيلينت ليدي) إلى دبي يبشر ببداية موسم استثنائي للرحلات البحرية، ويرسخ مكانة دبي وجهة سياحية بحرية رائدة وآمنة على مستوى المنطقة، ويسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لجعل الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم»، معرباً عن امتنانه للجهود المبذولة من جانب إدارة الأمن وإدارة البيئة والصحة والسلامة في ما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتأمين ومراقبة وتنظيم دخول السفن البحرية إلى مياه دبي.

حفل تكريم

وتتويجاً لجهود وإشراف إدارة الأمن للسفينة وتحقيق الاستقرار والأمن في الميناء، تم تنظيم حفل تكريم على متن سفينة «ريزيلينت ليدي»، تم خلاله تبادل الدروع بين قبطان السفينة وإدارة أمن المؤسسة، تعبيراً عن تقدير الجهود المبذولة من الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة السفن البحرية.

كما استقبلت دبي أخيراً سفينة الأبحاث الكويتية المتعددة الأغراض (المستكشف)، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والمتخصصة في دراسة علوم البحار ومشروعات البحث العلمي، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، وتولت إدارة البيئة والصحة والسلامة بدائرة «تراخيص»، مسؤولية التحقق من الشهادات الخاصة بالسفينة والطاقم، إضافة إلى تفتيش أجهزة الملاحة والاتصال الخاصة بالسفينة، وكذلك مطابقة الانبعاثات الغازية ومنظومة الصرف الصحي ومياه الاتزان للمعايير واللوائح البيئية.