إنشاء مركز لوجستي متطور لتوزيع البضائع الجافة في «جافزا»

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)؛ التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة «ترانس وورلد»، التي تعمل في مجال العمليات اللوجستية المتكاملة وحلول النقل البحري؛ بهدف إنشاء مركز لوجستي متطور، لتوزيع البضائع الجافة، بدرجات حرارة مضبوطة على مساحة تمتد على أكثر من 50 ألف متر مربع ضمن الأراضي التابعة لـ«جافزا».

وتم توقيع الاتفاقية رسمياً بحضور كل من المدير التنفيذي والمدير العام في «دي بي ورلد»، في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، والمدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ترانس وورلد»، راميش إس راماكريشنان، والمدير الإداري لمجموعة «ترانس وورلد»، ريتيش إس راماكريشنان، والمديرة لدى مجموعة «ترانس وورلد»، أنيشا راماكريشنان.

ومن المقرر، بموجب الاتفاقية، أن تتولى «جافزا» عمليات تطوير المنشأة الجديدة، التي ستعزز حضور «ترانس وورلد»، وتعزيز إمكاناتها إقليمياً، إلى جانب توسعة البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة.

وقال عبدالله بن دميثان: «تربطنا علاقات وثيقة مع مجموعة (ترانس وورلد)، ويسعدنا التعاون في تطوير هذا المشروع، الذي يؤكد التزامنا بتوفير حلول متطورة، تُلبّي الاحتياجات المتنوعة لمتعاملينا، وتعزز النمو التجاري في (جافزا)، فضلاً عن ترسيخ مكانة (دي بي ورلد) الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية».

من جانبه، قال راميش إس راماكريشنان: «تتمتع هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة لدى مجموعة (ترانس وورلد)، وتعكس بدورها ثقتنا بمجموعة (دي بي ورلد) و(جافزا) ودولة الإمارات. ونتطلع إلى أن يكون هذا المركز محطة بارزة في مسيرة (ترانس وورلد)، وتجسيداً لحجم النمو والتوسع الذي حققته المجموعة خلال العقود الخمسة الماضية».

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمركز مع بداية عام 2024، على أن تستكمل بحلول عام 2025، علماً أن هذه التوسعة تأتي عقب إعلان «ترانس وورلد» عن افتتاح مركز توزيع سلسلة التبريد الخاص بها في «جافزا» خلال وقت سابق من العام الجاري.