«دبي الإسلامي» يطرح برنامجاً للتمويل السكني المستدام

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن طرح برنامج للتمويل السكني المستدام «Nest»، المصمم بعناية، ليوفر نمط معيشة صديقاً للبيئة للعائلات كافة في دولة الإمارات.

ويمثل حل التمويل السكني المستدام «Nest» من «دبي الإسلامي» تجسيداً ملموساً لتعهد البنك والتزامه بدعم إنشاء مجتمعات مستدامة، استناداً إلى الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فضلاً عن دوره المهم في الدفاع عن القضايا البيئية والمناخية.

وبحسب البنك، يقدم «Nest» مجموعة من المنتجات المالية المصممة، لتمكين المتعاملين من الاستثمار في «منازل خضراء»، إضافة إلى توفير تمويل إضافي، لتركيب منظومة ألواح شمسية، وشراء مواد بناء مستدامة، ما يعزز فرص اتباع أسلوب حياة صديق للبيئة.

وتتضمن المزايا الإضافية لتمويل «Nest» خصومات على معدلات ربح التمويل السكني، وخصماً على رسوم الدراسة الائتمانية والتوثيق، واستعادة رسوم تقييم العقار، إلى جانب «بوليصة» تكافل مجاني على العقار لمدة عام كامل.

وأكد البنك أن هذا البرنامج الجديد، يعكس الريادة الرقمية لـ«دبي الإسلامي»، كما يضمن للمتعاملين، الحصول على موافقات مسبقة غير ورقية وبعقود رقمية، ويبسط عملية التمويل السكني مع تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بها.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا: «لا نهدف من البرنامج الجديد (Nest) إلى توفير تمويل سكني وحسب؛ بل نقدم الدعم الكامل لمستقبل تتجذر فيه الاستدامة في كل جانب من جوانب الحياة. وتتوافق هذه المبادرة الرائدة مع رؤيتنا، لدمج جهود الدفاع عن البيئة في عروض منتجاتنا، الأمر الذي يعزز التزام البنك بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات، كما يوفر الحل الجديد لمتعاملينا فرصة مهمة للإسهام بإحداث تأثير كبير مع كل منزل يتم تمويله».

. سانجاي مالهوترا: البنك ملتزم بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات، ويوفر فرصة للإسهام بإحداث تأثير كبير مع كل منزل يتم تمويله.