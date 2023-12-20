شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و«دو»

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وسوق أبوظبي العالمي، عن إبرام شراكة استراتيجية لاستكشاف فرص التعاون في العديد من مجالات الأعمال المستقبلية، بما في ذلك مشاريع مشتركة وتطوير المنتجات والخدمات وتسخير إمكانات التقنيات الناشئة والمتقدمة. وتمثّل هذه الشراكة علامة فارقة في ظل التزام كل من سوق أبوظبي العالمي و«دو» بتسريع التقدم التكنولوجي وتعزيز نمو الأعمال في العاصمة أبوظبي. وستشهد الشراكة توحيد الجهود بين الجانبين وتسخير وتوظيف الإمكانات والموارد التي يمتلكها سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، ودو، المزود الرقمي الرائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة.