مكتب «فارو كابيتال» السنغافوري يؤسس مقرّاً إقليمياً في دبي

في إطار تعزيز توسعه العالمي، أعلن "فارو كابيتال" مكتب العوائل المتعددة في سنغافورة تأسيس مقرّه الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.

ومن المتوقع أن يوفر مكتب "فارو كابيتال" الجديد، الواقع في مركز دبي المالي العالمي، إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات التي تشمل إدارة الاستثمار واستشارات الأعمال الخيرية والتخطيط العقاري وحوكمة الشركات العائلية والتعاقب وغيرها من الخدمات.