677.3 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، إلى 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33% أو ما يعادل 167.7 مليار درهم مقارنة بنحو 509.6 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من 2022.

وذكر «المركزي»، في تقرير «مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2023»، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 1.6% أو ما يعادل 10.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.872 تريليونات درهم في نهاية الربع الثالث من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.5% مع نهاية الربع الثالث، مرتفعة من 18.2% في نهاية الربع الثاني.

وأوضح «المركزي» أن نسبة كفاية رأس المال لاتزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.