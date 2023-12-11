«دبي الدولي» يواصل تصدره كأكبر محور للنقل الجوي في العالم

واصل مطار دبي الدولي، الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال ديسمبر الجاري 2023، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي يجاوز خمسة ملايين مقعد خلال ديسمبر الجاري، الأعلى على الإطلاق (10 ملايين مقعد في اتجاهين)، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وقالت مؤسسة «أو إيه جي» إن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم بوصفه أكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال ديسمبر الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية. وسجل «دبي الدولي» نمواً بلغت نسبته نحو 4.3% في حجم السعة خلال ديسمبر الجاري مقابل نوفمبر الذي سبقه بنحو 200 ألف مقعد إضافي، كما تخطت السعة المقعدية في «دبي الدولي» خلال ديسمبر الجاري مستويات الفترة ذاتها من ديسمبر 2019 بنسبة بلغت نحو 7%.

بدوره، حلّ مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً أكثر من 3.9 ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة بنحو 3.4 ملايين مقعد في المركز الثالث، في ما سجل مطار سيؤول الكوري نحو 3.3 ملايين ليحل رابعاً، ومطار أمستردام الهولنديو 3.1 ملايين مقعد مجدول ليأتي في المركز الخامس.

إلى ذلك، واصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل نحو خمسة ملايين مقعد مجدول خلال نوفمبر الجاري 2023، في وقت قلّص فيه «دبي الدولي» الفارق مع مطار «هارتسفيلد» إلى نحو 100 ألف مقعد فقط في إجمالي السعة.

من جهته، سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «لندن هيثرو» بنحو 4.1 ملايين مقعد، ثم مطار «دنفر» في المركز الخامس مسجلاً نحو 4 ملايين مقعد. أما مطار «دالاس فورت ورث الدولي» فتراجع إلى المركز السادس مسجلاً 3.9 ملايين مقعد.

ووصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019 (فترة ما قبل جائحة كورونا).

واستمرت النتائج الإيجابية في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل عدد المسافرين خلاله إلى 22.9 مليون مسافر، وبذلك أصبح الربع الثالث من عام 2023، الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، إذ تعامل مع أكثر من 249 ألف مسافر يومياً، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.63 ملايين مسافر.

وتوقّعت مؤسسة مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية عام 2023، لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، متجاوزة بذلك أعداد المسافرين المسجلة عام 2019.