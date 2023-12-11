"IPS للعقار" يستعرض الفرص الاستثمارية العقاريّة في دبي

يستعدّ معرض (IPS) للعقار تنظيم فعاليات دورته العشرين للعام 2024، بالشراكة مع دائرة الأراضي والاملاك في دبي، وذلك خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعدّ المعرض منصّة استثنائيّة لعرض العقارات في الشرق الأوسط أمام الأسواق المحلية والعالمية.

وفي هذا الإطار، تواصل إمارة دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية، فبحسب الخبراء jشهد سوق العقارات في دبي نموا متزايدا منذ بداية عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر هذه النمو خلال 2024.

وبالتزامن مع هذا النمو المستدام، من المقرر أن يسلط المعرض الضوء على ازدهار القطاع العقاري في إمارة دبي، من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع ومجال الإنشاءات في الدولة أمام الزوار والمشاركين، لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

ويُعزى النشاط المستمرّ بالقطاع العقاري في دبي إلى العديد من المحركات الرئيسية التي من المتوقع أن تعيد تشكيل السوق العقارية خلال عام 2024. وتواصل الإمارة نجاحها المستمر لاستقطاب المستثمرين الأجانب، بفضل اقتصادها القوي وبيئتها السياسية المستقرة والآفاق الاستثمارية الجاذبة التي توفرها. فضلًا عن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المقبلة والذي سيسهم في تعزيز منظومة دبي العقارية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكّد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ الإمارة اليوم باتت تعتبر واحدة من أسرع المدن العالميّة على صعيد النمو المستدام للقطاع العقاري، والذي يأتي نتاج جهود وتوجيهات حكيمة للقيادة الرشيدة وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.

وقال بن مجرن: "شهدنا في السنوات الأخيرة تحقيق نتائج استثنائيّة على صعيد جذب واستقطاب الاستثمارات العقاريّة، وكذلك في أعداد وحجم التصرفات عُموماً، ولم يكن ذلك ليتحقّق لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقطاع العقاري لترسيخ مكانته وجهة عالميّة تُنافس أكبر المدن العالميّة. لقد كانت دبي سبّاقة في تبني العديد من التقنيات المبتكرة وتوظيفها لخدمة القطاع العقاري وتوفير الخدمات الاستباقيّة التي تُعزّز الريادة وتضمن الحوكمة الفعّالة للقطاع، وسنحرص في أراضي دبي بالتعاون مع شركائنا على مُواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من النجاحات والاستدامة في سوق العقارات".

بدوره، أكد داوود الشيزاوي رئيس معرض العقارات الدولي على المكانة المتميزة لإمارة دبي في عالم العقارات الدولي والتي باتت الوجهة المفضلة لكافة المستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سهولة الإجراءات وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين والتسهيلات غير المسبوقة المقدمة وسن القوانين الاستشرافية، مثل قانون صناديق الاستثمار العقاري الذي تم إقراره في عام 2022، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي.

وقال الشيزاوي: "نحرص في معرض IPS للعقار على توفير منصة مثالية للتواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، لترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في إمارة دبي؛ بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى خلق بيئة ليست صديقة للمستثمرين فحسب، بل تتوافق أيضًا مع رؤيتها لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار العقاري."