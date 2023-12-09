الإمارات في صدارة الدول العربية ضمن مؤشر مرونة التجارة العالمية

كشفت «وايتشيلد»، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، عن إصدار النسخة الأولى من تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية على هامش مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28) في دبي.

وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية على مؤشر «وايتشيلد» لمرونة التجارة العالمية، بفضل دورها كمركز تجاري عالمي رئيس وبيئتها المواتية لمزاولة الأعمال، ومحفظتها المتنوّعة من الشركاء التجاريين وبنيتها التحتية عالمية المستوى وخدماتها اللوجستية عالية الجودة وقدراتها الجمركية المتميزة.

وتشمل قائمة الدول الـ10 الأولى عالمياً من حيث الأداء في مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023) تسع دول مرتفعة الدخل، هي ألمانيا (1)، وهولندا (2)، والولايات المتحدة (3)، وفرنسا (4)، واليابان (5)، والمملكة المتحدة (6)، وإيطاليا (7)، وسنغافورة (8)، وبلجيكا (10)، ودولة واحدة متوسطة الدخل هي الصين في المرتبة التاسعة. كما برزت دول أخرى متوسطة الدخل في مقدمة الترتيب وهي ماليزيا في المرتبة الـ20 وتايلاند في المرتبة الـ22.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في التصنيف على مستوى المنطقة العربية والـ47 عالمياً، مستفيدة من تسريع خطط التنويع الاقتصادي والسياسات الداعمة. كما أثمرت الإصلاحات المؤسسية والمالية والتنظيمية عن تحسن ملموس في بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو في قطاعات السفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية.

وقال الشريك الإداري في شركة «وايتشيلد»، فادي فرّا: «بادرت (وايتشيلد)، في ظل تصاعد الاهتمام بقضايا سياسة التجارة العالمية ومساهمتها في تعزيز استدامة الاقتصادات في العالم، إلى ابتكار تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية، والذي يقدّم منهجية غير مسبوقة لدعم الدول في تحديد السبل المتاحة لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التقلبات التجارية والتعافي منها. ويتزامن إصدارنا لهذا التقرير مع انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28) في دبي، ونأمل أن يسهم التقرير في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا سيما في المجالات التي تتيح استخدام السياسات التجارية والداعمة للمساعدة على تحفيز إجراءات حماية المناخ وتعزيز التنمية المستدامة».