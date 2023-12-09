100 متحدث من 15 دولة في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»

أعلن «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) عن موعد انطلاق فعاليات الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» يومي 3 و4 فبراير 2024 في مقره بـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة حول العالم ممن قدموا حلولاً رائدة في قطاعات اقتصادية متنوّعة، لمشاركة رحلات نجاحهم وسبل تجاوز التحديات التي واجهتهم، موفرين لحضور المهرجان وزوّاره معلومات شاملة ورؤى ملهمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال. وتحت شعار «معاً، نرسم المستقبل» يحتفي المهرجان بالأثر الإيجابي الذي تركه روّاد الأعمال على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويؤكد شعار المهرجان أهمية التعاون والروح المجتمعية في رسم ملامح مستقبل مشرق ومستدام يلبي طموحات أفراد المجتمعات كافة.

ويجمع المهرجان، نخبة من مؤسسي الشركات والخبراء وطلاب الجامعات الذين قدموا حلولاً رائدة في مجموعة متنوعة من القطاعات من خلال ريادة الأعمال، حيث يستعرضون رحلاتهم وتجاربهم، موفرين لحضور المهرجان رؤى ملهمة وممارسات عملية حول ريادة الأعمال الناجحة. ويستعد المهرجان لتقديم برنامج غير مسبوق تم تصميمه في أربعة محاور هي «التأثير» و«المؤسسين» و«المجتمع» و«الإبداع»، ويتضمن كلٌّ منها برنامجاً متكاملاً يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية والعروض والمسابقات.

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجلاء المدفع: «على مدار ستة أعوام، كان لـ(مهرجان الشارقة لريادة الأعمال) دور رئيس في دعم جهود (شراع) الرامية لتعزيز مساهمات الشارقة في إثراء حركة ريادة الأعمال العالمية، وأصبح المهرجان ركيزة أساسية لمجتمعات ريادة الأعمال المحلية والعالمية».