«إينوك» تفتتح أول محطة وقود تشمل الهيدروجين الأخضر

افتتح نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إينوك، سعيد محمد الطاير، أول محطة هيدروجين أخضر للمجموعة، وذلك ضمن محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة إينوك، والرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي.

وتُعد محطة الخدمة المستقبلية حالياً المحطة الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني (البنزين والديزل)، إضافة إلى محطات الشحن الكهربائي.

وتدعم محطة الهيدروجين الأخضر الجديدة، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.