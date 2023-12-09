إدراج أول «صكوك خضراء» مقومة بالدولار في «أبوظبي المالي»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إدراج أول صكوك خضراء في العالم مقومة بالدولار الأميركي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويتزامن إدراج هذه الصكوك الخضراء وقيمتها 500 مليون دولار، مع انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28». ومن المتوقع أن تسهم في جهود التنويع الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، كما ترمي إلى دعم أهداف الدولة في قيادة مشهد الاقتصاد الأخضر والمستدام. واحتفاءً بمناسبة هذا الإدراج الناجح، شارك فريق الإدارة التنفيذية في مصرف أبوظبي الإسلامي في مراسم قرع جرس افتتاح جلسات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي.

وقال عبدالله سالم النعيمي: «نحن سعداء باختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أول صكوك خضراء في العالم مقومة بالدولار الأميركي، وهو ما يعكس تزايد الطلب في السوق على الاستثمارات المستدامة وأدوات الدين الخضراء. وباعتبارنا منصة موثوقة للتداول والاستثمار في الأسهم والسندات، ندرك في سوق أبوظبي للأوراق المالية دورنا في تمكين التمويل الأخضر ودعم المستثمرين بالأدوات والخدمات المالية التي تتوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بهم».