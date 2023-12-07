سهم «تاكسي دبي» يقفز 19.46% في أول يوم تداول

أقفل سهم شركة «تاكسي دبي» في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي، أمس، على ارتفاع عند 2.21 درهم، وبنسبة 19.46% مقارنة بسعر الطرح، مسجلاً تداولات جاوزت 113 مليون سهم، في وقت كان فيه «السهم»، الأكثر استقطاباً للسيولة بقيمة 246.63 مليون درهم.

ورحب سوق دبي المالي بالإدراج الناجح لشركة «تاكسي دبي»، والذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023 حتى الآن.

وشهد إدراج شركة «تاكسي دبي» طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم (نحو 41 مليار دولار أميركي)، ما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ130 ضعفاً. ويعتبر هذا الاكتتاب أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الاطلاق، ما يؤكد على قوة العرض الاستثماري الذي تقدمه شركة «تاكسي دبي»، وثقة المستثمرين القوية في استراتيجية نموّ الشركة، وفي قوّة أسواق رأس المال في دبي، ويعزز مكانة سوق دبي المالي المتكاملة ضمن رؤية دبي الاستراتيجية الطموحة لتطوير اقتصادها.

وقرع رئيس مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي»، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، احتفالاً بإدراج أسهم الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وبدأ تداول أسهم «تاكسي دبي» تحت الرمز «DTC». وبنهاية الاكتتاب العام الناجح الذي جمع 1.2 مليار درهم (نحو 315 مليون دولار)، تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 4.6 مليارات درهم (نحو 1.26 مليار دولار أميركي)، وسعر طرح نهائي وصل إلى 1.85 درهم للسهم. وخلال اليوم الأول للتداول لم يطبق سوق دبي المالي أي حدود للسعر على الأسهم، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم الثاني للإدراج.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري: «تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وتأكيداً على فاعلية خطتنا الاستراتيجية بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يواصل سوق دبي المالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، لترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي لرأس المال. وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بانضمام شركة تاكسي دبي إلى سوق دبي المالي في هذا الإدراج الجديد الذي يمثل اليوم خطوة محورية قوية لتطوير سوق رأس المال في دبي، كما يسهم نجاح (تاكسي دبي) في تعزيز استراتيجيتنا نحو التنويع، وإظهار قوة اقتصاد دبي وثقة المستثمرين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يمثل إدراج شركة تاكسي دبي خطوة أخرى بارزة على مسار استراتيجيتنا نحو النموّ والتنوع. وعلى مدار العام، حافظنا على زخم ثابت لأنشطة التداول في سوق دبي المالي، حيث نجحت الشركات في اكتتاباتها، وجذب السوق إدراجات بقيمة إجمالية وصلت إلى 12.3 مليار درهم، ما يشير إلى جاذبية أسواقنا لدى المستثمرين».

وأضاف: «يؤكد الاكتتاب العام الأولي لشركة تاكسي دبي على التزامنا بتعزيز أسواق رأس المال القوية وتسريع عمليات الإدراج الجديدة، بالتوازي مع سمعة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد. كما يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تأكيد الدور المحوري لسوق دبي المالي، باعتباره البورصة الأبرز من حيث الأداء على مستوى المنطقة، إلى جانب تأثيره المباشر على النموّ الاقتصادي، ما يوفر فرصاً استثمارية متنوعة ويسهل مشاركة الشركات في تعزيز حيوية المنظومة المالية لإمارة دبي».

• تجاوز مستويات الاكتتاب المستهدفة بأكثر من 130 ضعفاً يعكس ثقة المستثمرين القوية بشركة تاكسي دبي، وبمستقبل الاقتصاد في إمارة دبي.

الفلاسي: عرض استثماري قوي

قال الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي: «نفخر بانضمامنا إلى سوق دبي المالي في وقت تسعى فيه إمارة دبي لاستثمار نموّها الاقتصادي والسكاني والسياحي المذهل، كما يؤكد الطلب القياسي على الاكتتاب العام الأولي لشركة تاكسي دبي، والذي تجاوز الاكتتاب المستهدف بـ130 ضعفاً، على قوة عرضنا الاستثماري كأكبر شركة للتنقل في دبي».

«دبي المالي».. مليون مستثمر

حقق مؤشر سوق دبي المالي مكاسب بنسبة 24.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 78 مليار درهم في الفترة ذاتها، كما وصل حجم قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي إلى أكثر من مليون مستثمر ينتمون لأكثر من 200 جنسية، ما يؤكد على الجاذبية العالمية لسوق دبي المالي وأهميته كمنظومة مالية مزدهرة في المنطقة.



كلبت: جذب استثمارات واعدة

قال رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، عبدالمحسن إبراهيم كلبت: «يمثل إدراجنا القياسي في سوق دبي المالي علامة فارقة في رحلة الشركة، مع مواصلة أداء دورنا الحيوي في تطوير البنية التحتية لوسائل النقل ذات المستوى العالمي في إمارة دبي وفق رؤيتها نحو الاستدامة، ونفخر بالمساهمة في برنامج الخصخصة المستمر في الإمارة، حيث يجذب الاكتتاب العام استثمارات واعدة وكبيرة لسوق دبي المالي، بما يسهم في تعزيز مكانته العالمية».