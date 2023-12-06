الإمارات الأولى عالمياً في الإشغال الفندقي

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية، بنسبة وصلت إلى نحو 88.9%، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع سياحة الترفيه والأعمال، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

وذكرت المؤسسة، في تقريرها الدوري، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن السوق الفندقية في الإمارات شهدت أداءً قوياً، وحققت أعلى إشغال فندقي في العالم لمدة أربعة أسابيع في شهرين متتاليين، خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأضافت أن الأداء القوي، في المركز الأول عالمياً، تحقق في الأسابيع التي بدأت من (15 أكتوبر الماضي والسادس و12 و19 نوفمبر).

وقالت المؤسسة: «سجلت دولة الإمارات أسبوعاً (رائعاً)، استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP28)، حيث سجلت أعلى نسبة إشغال في العالم، إضافة إلى رابع أفضل نتائج للإشغال ومتوسط سعر الغرفة هذا العام».

وأضافت المؤسسة، في تقريرها الدوري: «بلغ معدل الإشغال 88.9%، في الأسبوعين اللذين بدأ من 12 و19 نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 7.6 نقاط على أساس سنوي، وارتفع متوسط سعر الغرفة (240 دولاراً) بنسبة 11.7% على أساس سنوي، مسجلة أعلى إشغال في العالم».

وتشهد دولة الإمارات زخماً قوياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع ارتفاع وتيرة تدفق الزوار من مختلف الأسواق بدعم من سياحة الترفيه والأعمال، عبر استضافتها مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة، ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة، ما يجسّد مكانة الدولة ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية، على صعيدي المنطقة والعالم.