عقارات دبي تكسر الرقم القياسي لأغلى سعر للقدم المربعة عند 9674 درهماً

شهدت السوق العقارية في دبي تسجيل رقم قياسي جديد لأغلى سعر للقدم المربعة عند 9674 درهماً، فيما يواصل بيع العقارات الفاخرة على الخارطة في دبي، نموّه الاستثنائي، ويزداد قوة، مع تحقيق عائدات مرتفعة وأسعار مبيعات قياسية، خصوصاً في المشروعات الفاخرة الجديدة.

وكشفت تقارير ما بعد البيع، أن مشروع «بوغاتي ريزيدنس» الذي تنفّذه شركة بن غاطي للتطوير العقاري في منطقة الخليج التجاري بدبي، وهو قيد الإنشاء في الإمارة، حقق أعلى معدل عند 9674 درهماً للقدم المربعة، وفقًا للأرقام الرسمية التي نشرتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي في نوفمبر 2023. وتشير التقارير أيضاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بيعت بالكامل وبأرقام تخطت مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، محمد بن غاطي: «هذا المشروع من المقرر أن يصبح أرقى المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية البارزة في دبي. ومايزال الطلب على المشروع قوياً، حيث يستهدف الأفراد والعائلات من كبار الأثرياء الذين يتطلعون إلى تجربة استثنائية عند اقتنائهم بنتهاوس في مشروع (بوغاتي ريزيدنس)».

وتم تصميم «بوغاتي ريزيدنس» ليضم 182 وحدة سكنية ذات خصائص متميزة، من حيث تصميمها وإطلالتها. ويضم المشروع شقق «بنتهاوس سكاي مانشن» التي تضمن إمكانية وصول المقيمين إلى الشقق بمصاعد سيارات، بحيث يتم عرض سياراتهم الخاصة في مساكنهم.