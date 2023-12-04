منافذ بيع تطرح مبادرات موسّعة لدعم المنتجات الإماراتية المنشأ

شهدت أسواق تجارة التجزئة خلال الفترة الأخيرة، طرح منافذ بيع لمبادرات موسّعة تدعم المنتجات الإماراتية المنشأ، بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ52 للدولة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية، عدم اقتصار تلك المبادرات على منتجات المزارع المحلية فقط، بل شملت سلعاً غذائية مختلفة لأسماك ومنتجات لحوم ودواجن ومعلبات، إضافة إلى منتجات استهلاكية أساسية، مثل المناديل الورقية، في وقت عرضت فيه في منافذ بيع تحت عناوين من أبرزها: «اختر المنتج المحلي.. اختر الأفضل»، و«الإمارات أولاً».

توجه تنافسي

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي: «هناك توجه تنافسي في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بين عدد من منافذ البيع، لدعم مبيعات المنتجات الوطنية المنشأ، وهو ما ظهر بشكل لافت خلال فترة الاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة».

وأضاف: «دعم المنتجات الإماراتية لم يعد يقتصر على عرض بعض الأصناف من المزارع المحلية فقط، وإنما امتد ليشمل المنتجات الإماراتية عموماً، سواء كانت الغذائية أو الاستهلاكية»، لافتاً إلى أن «تعاونية الاتحاد» تعمل باستمرار على تنفيذ خطط لدعم تلك المنتجات، لكنها سلطت الضوء على دعم المنتجات الوطنية بمناسبة الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ52.

وأوضح البستكي أن «(التعاونية) أبرزت ضمن حملات عروضها، أخيراً، المنتجات الإماراتية في مطبوعات العروض بشكل لافت، من خلال وضع إشارة العَلَم الإماراتي بجانب كل السلع الإماراتية المنشأ، لتمييزها عن السلع الأخرى، وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر»، مؤكداً أن «تعاونية الاتحاد» تعتزم التوسع بمبادرات دعم المنتجات الإماراتية المنشأ خلال الفترات المقبلة.

وتابع: «شهدت المنتجات الزراعية الإماراتية نمواً في عمليات التوريد للتعاونية بنسب وصلت إلى 15%، مقارنة بالعام الماضي، مع وصول عدد المزارع التي تعمل على التوريد لمنافذ (التعاونية) إلى نحو 65 مزرعة محلية أخيراً، وذلك مع اعتماد معايير مشددة حول جودة المنتجات المورّدة، وهو ما يؤشر إلى مواكبة المزارع المحلية لمعايير الجودة بشكل مستمر».

مبادرة «الإمارات أولاً»

من جهته، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «المجموعة طرحت، أخيراً، مبادرة (الإمارات أولاً)، التي تستهدف دعم وترويج المنتجات الإماراتية المنشأ، وزيادة مبيعاتها من خلال تسليط الضوء عليها».

وأضاف أن «المبادرة لم تقتصر على دعم الأصناف والمنتجات المورّدة من المزارع المحلية فقط، بل شملت المنتجات الغذائية الإماراتية عموماً بمختلف فئاتها».

وأكد كومار أن «(مجموعة اللولو) تعمل على تنظيم العروض، من خلال حملة تسويقية كبيرة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الإماراتية»، مبيناً أن «مبادرة (الإمارات أولاً) تدعم قطاع الأغذية المحلي، ما يسهم في تعزيز المنافع الاقتصادية والاجتماعية».

وكشف أن «المجموعة وقعت اتفاقية جديدة مع شركة إماراتية متخصصة في المجال الزراعي، بهدف دعم وترويج عدد أكبر من المنتجات الزراعية المحلية المنشأ، في وقت تتعامل فيه المجموعة مع عدد كبير من المزارع المحلية المورّدة، إضافة إلى شركات إماراتية تعمل في توريد المنتجات الغذائية عموماً».

تسويق المنتجات

في السياق نفسه، قال مدير إدراة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة» فيصل خالد النابودة، إن «(التعاونية) تروّج المنتجات الإماراتية، عبر تنفيذ مبادرات مختلفة موسّعة في ذلك المجال».

وأضاف أن «هناك أكثر من 80 مزرعة محلية تورّد منتجاتها لفروع (التعاونية) خلال الفترة الأخيرة، فيما ارتفعت كميات التوريد من تلك المزارع بنسب وصلت إلى 30%».

وأضاف أن «الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ52، كانت محفزة لتسليط الضوء بشكل أكبر على مبادرات دعم المنتجات الغذائية الإماراتية المنشأ»، مؤكداً أن «(تعاونية الشارقة) تعمل على تقديم تسهيلات متعددة للمزارع المحلية، لدعم زيادة كميات توريد تلك المنتجات وترويجها عبر منافذ البيع».