«موانئ أبوظبي» تؤسس منشأة لبناء وإصلاح السفن في كازاخستان

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، مع شركة «كاز موناي غاز»، الشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط، اتفاقية مبدئية لتأسيس منشأة رائدة لبناء وإصلاح السفن في منطقة مانغيستاو في كازاخستان، وذلك بحضور رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

وبموجب شروط الاتفاقية المبدئية، يستعد الطرفان لإعادة تشكيل المشهد البحري، عبر تأسيس منشأة متعددة الأوجه، ستقدّم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الحوض الجاف، وإصلاحات الطفو، وبناء السفن وتجديدها.