6.8 ملايين مقعد شغّـلتها شركات الطيران في مطارات الدولة خلال نوفمبر

شغّلت شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة، 6.8 ملايين مقعد (13.6 مليون مقعد في الاتجاهين) على الرحلات الدولية المغادرة خلال نوفمبر 2023، مقابل 6.3 ملايين مقعد خلال الشهر ذاته من عام 2019، قبل الجائحة، وبنسبة نمو بلغت نحو 8%، وفقاً لبيانات لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وبحسب بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الإمارات تستحوذ على نحو 33% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط ككل، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات المنطقة سجلت نحو 20.6 مليون مقعد مجدول خلال نوفمبر الجاري.

وذكرت المؤسسة، أن الإمارات حلت ضمن قائمة الأسواق الكبرى التي واصلت تسجيل معدلات نمو قوية، وحققت مكاسب مقارنة بحجم السعة المقعدية التي تم تشغيلها في أكتوبر الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 2.1%. وقالت: «عزّزت أربع أسواق مكاسبها في نوفمبر مقارنة بمستويات أكتوبر 2023، بما في ذلك السوق الإماراتية».

وحلت الهند ضمن قائمة كبرى الأسواق بالنسبة لدولة الإمارات في حجم السعة المقعدية بين البلدين، بعد أن وصل إجمالي عدد المقاعد على الرحلات الجوية إلى 1.9 مليون مقعد، خلال نوفمبر، وهي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، في نوفمبر 2019، بنسبة 9.3%، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 1.2 مليون مقعد، أعلى من مستويات نوفمبر 2019 بنسبة وصلت إلى نحو 13.4%.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات حققت نمواً ملحوظاً في قطاع الطيران منذ بداية العام الجاري، مقارنة بعام 2022، حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى نحو 86.9 مليون مسافر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 62.34 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت الـ39%، مشيرة إلى أن الناقلات الوطنية الإماراتية تسير رحلاتها حالياً إلى ما يزيد على 200 وجهة حول العالم.

وتتوقع الهيئة وصول أعداد المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 130 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري، بدعم من العودة النشطة لحركة السياحة، فضلاً عن المؤتمرات الدولية الرئيسة التي تستضيفها الدولة خلال الربع الأخير من العام، مشيرة إلى أن زيادة أعداد المسافرين تؤكد قدرة القطاع على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.