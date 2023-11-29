الزيودي: الإمارات جذبت 5000 مليونير للإقامة والعيش العام الجاري

أفاد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأن «الإمارات نجحت في استقطاب 5000 مليونير للإقامة والعيش في الإمارات خلال العام الجاري، مقابل 3500 مليونير العام الماضي، بنسبة زيادة تفوق الـ42%»، مشيراً إلى أن هؤلاء المليونيرات يشجعون عائلاتهم وأصدقاءهم على الإقامة والعيش في الإمارات.

وأوضح الزيودي، خلال منتدى «فورتشن» العالمي، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن «وزارة الاقتصاد تولت، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، جميع التفاصيل الهادفة إلى إحداث تغييرات هيكلية في نظام الإقامة، وإتاحة التسهيلات اللازمة للإقامة وتوفير جميع الخدمات وإقامة صناديق التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة للوافدين، بعد أن كانت مقصورة على المواطنين»، مشيراً إلى أنه تم التركيز بعد ذلك، على الجانب الاجتماعي عبر سد النقص في بعض المدارس لبعض الجنسيات، من خلال إعطاء الرخص اللازمة لبناء مدارس دولية جديدة تناسب مختلف الجنسيات. وشدد على أن الوزارة تقوم حالياً ببحث تطوير نظام التأمين الصحي، لأن أسعاره لاتزال مرتفعة بعض الشيء بالنسبة لكبار السن بشكل خاص.

ولفت إلى أن الوزارة تتولى ملف جذب أفضل المواهب والكفاءات كاملاً، ويتضمن تهيئة أفضل سبل العيش لهذه المواهب والكفاءات وعائلاتهم من مرحلة الطفولة حتى مرحلة المعاش والتقاعد، والتحقق من توفير أفضل الخدمات لهم في مختلف مراحل الحياة في الدولة.

وشدد الزيودي على أن هدف الوزارة هو إقامة أفضل نظام ملائم لجذب المواهب والكفاءات للعيش في الإمارات، مشيراً إلى أن بعض المواهب كانت تعيش في الإمارات في السابق، كفترة انتقالية، تمهيداً للعيش في دول أخرى بعد ذلك، إلا أن الفترة الراهنة تشهد إقبالاً كبيراً على العيش والإقامة الطويلة في الإمارات، بعد التغييرات والتطورات التي حدثت في النظم والقوانين.

وأشار إلى أن الإمارات بحاجة إلى وجود الكفاءات والعقول التي أسهمت في بناء الإمارات خلال السنوات الماضية، وتعظيم إحساسهم بأن الإمارات هي المقصد الدائم للإقامة والعيش بالنسبة لهم.