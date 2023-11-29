«دبي للسلع» يكشف عن مبنى مكتبي من الدرجة الأولى

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وشركة «سويد آند سويد» للتطوير العقاري ومقرها دبي، عن إطلاق مشروع عقاري جديد بعنوان «سويد ون»، وهو مبنى مكتبي من الدرجة الأولى يقع في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأنه سيتم تطوير المشروع الجديد الذي من المتوقع الانتهاء منه عام 2026، على مساحة 500 ألف قدم مربعة.

وتماشياً مع زخم النمو القياسي المشهود خلال السنوات الأخيرة في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، فإن المبنى الجديد يأتي استجابة للحاجة المُلحة إلى توفير مساحات مكتبية فاخرة جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «مشروع (سويد ون)، الذي سيضم مرافق عصرية ضمن 500 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الفاخرة من الدرجة الأولى، يأتي تتويجاً لمسيرة النمو المشهودة في المركز، وتأكيداً على التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات النوعية والعروض الدولية لمجتمع الأعمال في قلب دبي».

من جانبه، قال الشريك الإداري والمؤسس لدى شركة «سويد آند سويد»، ماهر سويد: «رغم التحديات التي تواجه قطاع المساحات المكتبية والتجارية في السوق الغربية، وتحديداً في الولايات المتحدة، فإن (سويد آند سويد) لاتزال متفائلة بالإمكانات التي يحملها قطاع العقارات التجارية في دبي، باعتبارها مركزاً إقليمياً جاذباً للعديد من الشركات والأعمال».