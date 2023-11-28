«دبي الدولي» يتوقّع موسم شتاء الأكثر ازدحاماً على الإطلاق

أعلن مطار دبي الدولي عن إضافة سبع شركات طيران دولية، ستسيّر رحلاتها إلى تسع وجهات مختلفة خلال الفترة الحالية، تزامناً مع زيادة نشاط حركة السفر خلال موسم الشتاء المتوقع أن يكون الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تعزز الخدمات الجديدة زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لتصل إلى 4400 رحلة باتجاه واحد، وبنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بموسم الشتاء الماضي.

ورحّب «دبي الدولي»، المطار الدولي الأكبر في العالم من حيث عدد المسافرين والربط الجوي، وفقاً لمجلس المطارات الدولي، بكل من طيران إيجين (اليونانية)، وطيران كندا، وباتيك (الماليزية)، ويورو وينغز (الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة لوفتهانزا)، وترانسافيا (الفرنسية)، وفيرجن أتلانتيك، والخطوط الجوية القبرصية.

وقال نائب الرئيس للأبحاث في «مطارات دبي»، روب وايتهاوس: إن «توفير خدمات جديدة وزيادة عدد الرحلات خلال موسم الشتاء يعكس التزامنا بترسيخ مكانة مطار دبي الدولي على الساحة العالمية، وتعزيز دوره في قطاع الطيران».

وأضاف: «نواصل التعاون مع شركائنا بهدف جذب المزيد من الزوار إلى دبي من خلال إطلاق وجهات جديدة، وتعزيز شبكة الربط الجوي العالمية».

إلى ذلك، استقبلت «مطارات دبي» دفعة جديدة من الطلبة الخريجين المشاركين في البرنامج التدريبي «وجوه المستقبل»، الهادف إلى استقطاب الجيل المقبل من الخريجين الإماراتيين وتمكينهم للعمل في قطاع الطيران.

ويأتي هذا البرنامج السنوي في إطار جهود «مطارات دبي» لدعم أجندة التوطين ورعاية المواهب المحلية في قطاع الطيران، حيث يتيح للطلبة الخريجين الإماراتيين خصوصاً من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فرصة اكتساب المهارات الضرورية والتعرف إلى سير العمليات في المطار.

ويشمل البرنامج ثلاث مراحل رئيسة يتاح للخريجين خلالها تنفيذ مهام وظيفية متنوّعة في أقسام حيوية عدة مثل الاستراتيجية والموارد البشرية والعمليات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على مركز مراقبة عمليات المطار، ومدرج المطار، ما يوفر فرصة فريدة للمشاركين لاكتساب فهم شامل لتفاصيل العمل في بيئة المطار المعقدة.

وإضافة إلى الخبرة العملية، يتلقى المشاركون ملاحظات وتوجيهات متخصصة من قادة الصناعة، إضافة إلى خطة وظيفية محددة.

وعند اكتمال جميع مراحل البرنامج، ستتاح للخريجين الذين أثبتوا جدارة وكفاءة عملية خلال مرحلة التدريب ووفقاً لمتطلبات وحدات الأعمال، فرصة مباشرة حياتهم المهنية في المطار الدولي الأكبر في العالم.

وفي إطار هذا البرنامج، تتعاون «مطارات دبي» مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات لجذب الخريجين الإماراتيين المهتمين بالانخراط في قطاع الطيران. يُذكر أنه سيتم استقبال الدفعة المقبلة الراغبة في الانضمام إلى برنامج وجوه المستقبل في مايو 2024.

• «مطارات دبي» تستقبل دفعة جديدة من المشاركين في برنامج وجوه المستقبل.

«دناتا للسفريات» تكشف عن الوجهات الأعلى طلباً في عطلة «عيد الاتحاد»

كشفت شركة «دناتا للسفريات»، مع اقتراب عطلة عيد الاتحاد 52 لدولة الإمارات، عن الوجهات الأكثر شعبية لقضاء العطلات، والتي تحظى بأكبر عدد حجوزات المسافرين في الدولة. ووفقاً لـ«دناتا للسفريات»، فإن هذه الوجهات هي على الترتيب: تايلاند، جزر المالديف، تركيا، الولايات المتحدة، وأذربيجان.

وتستحوذ تايلاند، الوجهة الشعبية الأولى، على 15% من إجمالي حجوزات «دناتا للسفريات» لعطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الاتحاد، فيما تُعد بانكوك وجزيرتا «بوكيت» و«كرابي» على رأس قائمة المواقع المفضلة.

كما ارتفعت الحجوزات إلى أذربيجان، التي تُعد وجهة جديدة في هذا الوقت من العام بنسبة 50% مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2022.

وتحظى العاصمة باكو بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين من دولة الإمارات لقضاء عطلة في وجهة قريبة، في وقت تشهد فيه الحجوزات إلى المملكة المتحدة، وسويسرا، وفرنسا، والهند، وسيشيل، نمواً ملحوظاً أيضاً.

وتستأثر الحجوزات الخاصة بالسفر الدولي بنسبة 80% من إجمالي حجوزات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، في حين تغطي نسبة الـ20% المتبقية الإقامات في الإمارات، إذ يتركز معظم حجوزات الإقامات المحلية في دبي، تليها أبوظبي ورأس الخيمة.

