«بروبرتي فايندر» تُكرّم «المرأة القيادية» في القطاع العقاري

اختُتم أخيراً في دبي، حفل توزيع جوائز «بروبرتي فايندر» في نسختها السنوية الـ10 التي أقيمت في فندق أرماني برج خليفة، حيث تم استحداث فئات جديدة في الجائزة، من أبرزها «المرأة القيادية» في القطاع العقاري.

كما تم إدراج فئة جديدة تحت اسم «شركة العام للتكنولوجيا العقارية»، للاحتفاء بدور منصات التكنولوجيا العقارية في تقديم أدوات وخدمات مميزة للباحثين عن العقارات في دولة الإمارات.

وشملت الفئات الأخرى: أفضل «سوبر إيجنت للعام»، و«الوساطة العقارية عالية الجودة للعام»، و«هاوس أوف سوبر إيجنت»، و«البطل القيادي للعام».