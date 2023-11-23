احجز عطلتك القادمة بخصم 20% مع عروض الجمعة البيضاء من الاتحاد للطيران

مع احتفالها بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، تطلق الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عروض الجمعة البيضاء التي تقدم خصومات على مسارات مختارة للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف وجهات جديدة أو زيارة الأصدقاء والعائلة.



في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 نوفمبر 2023، يمكن للضيوف الاستفادة من خصم يصل إلى 20% على وجهات مختارة على شبكة الاتحاد للطيران.



بالنسبة للذين يتوقون لاستكشاف عجائب أوروبا، تتوفر تذاكر مخفضة لعدد من الوجهات بما في ذلك كوبنهاجن وبروكسل وميلان وجنيف ودوسلدورف وفيينا وأثينا وزيوريخ.



يمكن للضيوف الذين يفضلون السفر إلى آسيا وأستراليا الاستمتاع بالعرض، مع أسعار مخفضة إلى ماليه وكولومبو وكوالالمبور وأوساكا وسيول وجاكرتا وسنغافورة وسيدني وملبورن.



وأصبح الآن بإمكان ضيوف الاتحاد المسافرين من أبوظبي أو عبرها زيارة صالات الانتظار الجديدة في الجانب الشمالي من مبنى المسافرين A بين الرصيفين C وD. وتستقبل هذه الصالات الضيوف المسافرين في درجة الإيوان والدرجة الأولى ودرجة الأعمال وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد المؤهلين. كما يمكن للضيوف الذين يسافرون على الدرجة السياحية زيارة الصالات مقابل رسم في حال توفر الأماكن.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع etihad.com