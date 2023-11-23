«الجواز اللوجستي» يطلق 3 مسارات تجارية تجريبية إلى دبي

أعلن برنامج الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، أمس، عن إتمام عقد شراكتين استراتيجيتين جديدتين، وإطلاق ثلاثة مسارات تجريبية لطرق تجارية، وذلك على هامش أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.

حضر الفعالية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، ووزير دولة لشؤون التجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وعضو المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، سلطان أحمد بن سليّم. وخلال القمة، عقدت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي شراكة رسمية مع بلدية دبي، يتاح بموجبها لأعضاء برنامج المبادرة الحصول على الأولوية في عمليات التفتيش، وفي تمديد المواعيد النهائية لتقديم المستندات من 30 يوماً إلى 60 يوماً.

وكان سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، حضر مراسم توقيع الشراكة من قِبل كل من سلطان بن سليّم، والمدير العام لبلدية دبي، المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري. كما أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي أيضاً عن شراكة جديدة مع الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، وهي منظمة غير حكومية للأعضاء الذين يمثلون وكلاء الشحن في 150 دولة.

وتهدف الشراكة إلى تحسين كفاءة الأعمال التجارية لدى الأعضاء من الجانبين، والربط بين الأطراف المعنية الملائمة للمساعدة في توسيع نطاق الأعمال وتحسينها.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي ثلاثة مسارات تجارية تجريبية إلى دبي، تشمل: تجارة القهوة من كولومبيا، والشاي من كينيا، وفاكهة اللونجان من تايلاند. وستتيح هذه المسارات أمام الشركات فرصة للوصول إلى أسواق دولية جديدة، مع خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 14%، فضلاً عن تقليص الفترة الزمنية بشكل ملموس.