«دبي العالمية» تستقطب 92 شركة جديدة خلال 9 أشهر

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث نجحت في استقطاب 92 شركة جديدة إلى الإمارة، شملت 15 شركة متعددة الجنسيات، و77 شركة صغيرة ومتوسطة، في حين دعمت توسع 33 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية، إما من خلال تعزيز صادراتها أو تأسيس وجود خارجي لها.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «من خلال خدماتنا ومواردنا وشبكات علاقاتنا مع القطاعين العام والخاص، ندعم شركات دبي لتوسيع أعمالها، والاستفادة من فرص الاستثمار والتصدير المتنوعة في الأسواق الخارجية، كما نواصل الاستفادة من شبكة مكاتبنا المتنامية في جميع أنحاء العالم، لجذب الاستثمارات إلى دبي، ودعم الشركات الأجنبية لتأسيس أعمال لها في الإمارة».

وأكد التزام الغرفة بتعزيز التجارة والاستثمار، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وكانت غرفة دبي العالمية، افتتحت خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية جديدة لها، شملت: مدينة هو شي منه الفيتنامية، ومدينة ميلانو الإيطالية، والعاصمة الفرنسية باريس، بهدف تعزيز وجودها في مختلف أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وتعمل هذه المكاتب على إنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي، كما تلعب دوراً محورياً في استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي، إضافة إلى دعم التوسع العالمي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها. وبذلك تكون غرفة دبي العالمية، افتتحت تسعة مكاتب تمثيلية خارجية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يؤكد أنها على المسار الصحيح للمضي قدماً في تحقيق أهداف مبادرة «دبي غلوبال» بإنشاء 50 مكتباً تمثيلياً بحلول عام 2030.

وأطلقت الغرفة خلال العام الجاري مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

ونظمت الغرفة أربع بعثات إلى كل من: أسواق آسيا الوسطى (أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان) ولندن وجوهانسبيرغ في جنوب إفريقيا، إضافة إلى هونغ كونغ.

كما أطلقت الغرفة «سلسلة التوسع العالمي»، التي تهدف إلى دعم النمو الدولي للشركات المحلية وتعزيز توسعها في الأسواق العالمية، ونظمت فعاليتين ضمن هذه المبادرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمشاركة أكثر من 100 شركة.

سلطان بن سليّم:

• نواصل الاستفادة من شبكة مكاتبنا المتنامية في جميع أنحاء العالم، لجذب الاستثمارات إلى دبي.

التوسع إلى الأسواق العالمية

تعمل غرفة دبي العالمية على دعم رؤية الإمارة في التوسع إلى الأسواق العالمية الجديدة، وإقامة شراكات اقتصادية عابرة للحدود، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالمياً، إضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين والمواهب من جميع أنحاء العالم. وتهدف الغرفة إلى الوصول إلى 30 سوقاً عالمية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للإمارة، عبر شبكتها المتنامية من المكاتب التمثيلية الخارجية.