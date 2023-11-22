منصّة التمويل من «دي بي ورلد» تنضم إلى تحالف «تريد كونكت الإمارات» لمكافحة الاحتيال

أعلنت منصّة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن شراكتها مع «تريد كونكت الإمارات» (UTC)، وهو ما يعدّ علامة فارقة في مهمتها المتمثلة في التحوّل بمفاهيم التمويل ومكافحة الاحتيال التجاري في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتعدّ منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» أول مؤسسة مالية غير بنكية مشاركة توفر إمكانات الإقراض المباشر وعروض القيمة المضمنة في مجال التكنولوجيا المالية تنضم إلى تحالف منصّة «تريد كونكت الإمارات».

وفي إطار هذا التعاون، سيتاح أمام منصّة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجال للاستفادة من قدرات منصة «تريد كونكت الإمارات» في الكشف عن الفواتير الاحتيالية والمشبوهة، كوسيلة لتخفيف المخاطر المؤثرة في قدرة منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على الإقراض.

وتعمل منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على ربط شركات الأعمال مع المؤسسات المالية، إلى جانب تقديمها تسهيلات تمويل التجارة بشكل مباشر من جانبها أيضاً، وهي توفر نهجاً مبسطاً في الوصول إلى حلول التمويل التجاري يمكّن المتعاملين من التقدم بطلبات الاقتراض عبر المنصّة الرقمية، وربطهم بأفضل الخيارات المتاحة من الممولين العالميين، والتي ربما كانت بعيدة المنال؛ حيث كان الوصول إلى حلول التمويل التجاري عائقاً أمام الشركات التي تسعى إلى اغتنام فرص التجارة العالمية، وتواجه العديد منها تحديات في تأمين التمويلات اللازمة لنقل البضائع.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصّة البلوك تشين «UTC»، ذو القرنين جافيد: «يعدّ انضمام منصّة التمويل التجاري من (دي بي ورلد) إلى تحالف (تريد كونكت الإمارات) خطوة مهمة أمام تنويع أنظمة الإقراض في الدولة، وينسجم مع دخول شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمقرضين البدلاء إلى هذا المجال».

من جانبه، قال المسؤول التنفيذي الأول في منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد»، سنان أوزكان: «يمثل انضمامنا إلى منصّة (تريد كونكت الإمارات) التزاماً قوياً من منصّة التمويل التجاري في (دي بي ورلد) بالتعاون مع أعضاء تحالف منصّة (UTC)، بهدف تطوير مستقبل التمويلات التجارية عبر تحقيق الشفافية في عمليات الإقراض، من خلال معالجة فعلية للنقص في التمويل التجاري تعتمد على تمكين التعاون المشترك بين المؤسسات لضمان الشفافية والأمن في العمليات المالية».