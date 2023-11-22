إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن بدء إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات.

وسيتم بناء المصنع بالقرب من مصهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة «الطويلة»، بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً. وستعمل المنشأة على إعادة تدوير مختلف أنواع خردة الألمنيوم المستهلكة مثل إطارات النوافذ المستعملة والخردة الناتجة عن عمليات الإنتاج لتحويلها إلى أسطوانات ألمنيوم عالية الجودة ومنخفضة الكربون.

وسيوفر المصنع الجديد معادن منخفضة الكربون تحت اسم «RevivAL» للأسواق المحلية والعالمية. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء خلال ثلاث سنوات.